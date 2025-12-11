ABD basınından Machado iddiası: Tekneyle Venezuela'dan ayrıldı

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Machado'nun, ABD dronlarının Karayiplerde uyuşturucu botlarını hedef aldığı bir dönemde, ülkesini tekne ile gizlice terk ettiği iddiasına yer verdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkililer, Nobel ödülüne layık görülen Venezuelalı kadın lider Machado'nun, dün tekneyle ülkeyi terk ederek Karayip adası Curaçao'ya gittiği ve Norveç'e ulaşarak Barış Ödülü'nü almayı hedeflediği bilgilerini paylaştı.

Haberde, "Muhalefet liderinin müttefikleri, güvenliğini korumak için bu seyahatin kamuoyuna duyurulmasını engellemek için çalıştılar" ifadelerine yer verildi.

ABD ordusu, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenliyor ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" yapıldığı tartışmalarına yol açıyor.

Venezuelalı muhalif lider Machado, Nobel Barış Ödülü'nün takdimi için düzenlenen törene katılamamış, ödülü kendisi adına kızı Ana Corina Sosa Machado'ya takdim edilmişti.

Komitenin sosyal medya hesabından, Machado'nun gönderdiği ses kaydı törenden hemen önce paylaşılmış, Machado, "Oslo'da olacağım, yoldayım" demişti.

Machado, Nobel Komitesi Başkanı Jørgen Watne Frydnes ile yaptığı telefon görüşmesinde Oslo'ya seyahat edebilmesi için "çok sayıda insanın" hayatını riske attığını söylemişti.

Öte yandan, ödül töreninin yapıldığı bölgede Filistin bayrakları taşıyan protestocular, 2025 Nobel Barış Ödülü'ne, iki yılı aşkın süredir Gazze'de soykırım yapan İsrail'e destek veren Venezuelalı muhalif siyasetçi Maria Corina Machado'nun layık görülmesine tepki göstermişti.

Grup adına yapılan açıklamada, Machado için "Ödülünü ABD Başkanı Donald Trump'a ithaf eden ve Venezuela'nın Amerikan askeri müdahale hazırlığını memnuniyetle karşılayan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından kutlanan bir kadın" ifadesi kullanılmıştı.