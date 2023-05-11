ABD basınından seçim değerlendirmesi: 'Ne olursa olsun Türkiye'nin...'

Yayınlanma: 11.05.2023 - 15:30

Güncelleme: 11.05.2023 - 15:30

Sayılı günler kalan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimine dünya basının ilgisi devam ediyor. ABD'nin New York Times (NYT) gazetesi, "Bundan sonra ne olursa olsun, Türkiye'nin başı dertte" başlığıyla seçim sonrasını değerlendirdi.

"Türk muhalefeti hiçbir zaman bugünkü kadar umutlu olmamıştı" ifadesinde bulunan NYT, hükümetin yanlış politikalarının ekonimiyi darmadağın ettiğini ancak "bardağı taşıran son damlanın deprem" olduğu yorumunda bulundu.

AKP'nin iktidara gelişinde 1999 yaşanan deprem felaketinin yardımcı olduğunu belirten NYT, "Türk seçmenler gerçekten de AKP'nin 21 yıllık muhafazakar ve otoriter saltanatına son verecek gibi görünüyor" değerlendirmesi yaptı.

NYT, "iktidarın değişmesi, heyecan verici bir beklenti" dedi ve ekledi: "Türkiye yakında otokrat liderinden kurtulabilir ama başı hala büyük dertte"

"YENİ BİR YOLA GİRMESİ GEREKİYOR"

Millet İttifakı'nda yer alan iki partinin başında Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan olduğunu belirten NYT, Babacan ve Davutoğlu için "eski AKP'nin yüksek profili üyeleri" hatırlatmasında bulundu.

Değerlendirmeye göre, AKP'nin, Davutoğlu ve Babacan'ın da bulunduğu 2020 yılına kadar piyasa dostu ve Batı yanlısı politikaları benimsedi. Ancak 2020'den itibaren AKP, bu politikalardan uzaklaştı.

Değerlendirmede ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Yirmi yılı aşkın sürede gücü kendi elinde topladı. Erdoğan'ın gitmesi büyük bir rahatlama olacaktır. Muhalifleri hapse attı, mahkemeleri baskı altına aldı. Ekonomi kötüleştikçe, dini ve etnik baskı arttı. Kadın karşıtı ve şiddet yanlısı gruplara kollarını açtı. Bu sert sağa dönüşü yenmek ve otoriterliğe karşı bir darbe vurmak çok önemlidir"

Seçim zaferinin kesin olmadığını belirten NYT, AKP'nin yenilmesi durumunda söylemlerini sertleştireceğini ve kimlik siyasetine başvurarak, Kürtlerin, kadınların, LGBT+ topluluklarının ve dini azınlıkların başını ağrıtabileceği değerlendirmesinde bulundu.

NYT son olarak, muhalefetin sürekli ifade ettiği "resterasyon" vurgusuna değinerek, "Türkiye'nin restorasyona ihtiyacı yok. Tamamen yeni bir yola girmesi gerekiyor" dedi.