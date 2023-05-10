Kılıçdaroğlu, Wall Street Journal'a konuştu: 'NATO ve AB ile...'

Yayınlanma: 10.05.2023 - 16:50

Güncelleme: 10.05.2023 - 16:50

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerini kazanması durumunda Türkiye'yi NATO ve Batı'ya yakınlaştıracağını, Ankara'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlara uyacağını söyledi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin NATO'daki "kilit rolünü" güçlendireceğini ve Türkiye'nin AB'ye katılım sürecini canlandırmayı hedeflediğini söyledi.

Türkiye'ye demokratik denge ve denetleme mekanizmalarına yeni bir soluk getireceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "İlk kez sandığa gidip oy kullanacak 5,3 milyon genç insan var ve onlar özgürlük ve demokrasi istiyorlar" dedi ve ekledi:

"Bu gerçek bizim için, Türkiye için, üyesi olmaya çalıştığımız AB için ve aynı zamanda Batı uygarlığı için çok önemli"

"TÜRKİYE NATO TARAFINDAN ALINAN KARARLARA UYMAK ZORUNDADIR"

Cumhurbaşkanı olması halinde "Rusya'daki Türk yatırımlarını sürdüreceğini ancak Rusya'ya yaptırım konusunda Batı'nın kararlarına uyacağını" belirten Kılıçdaroğlu, "Türkiye Batı ittifakının ve NATO'nun bir üyesidir ve Putin de bunu çok iyi bilmektedir. Türkiye, NATO tarafından alınan kararlara uymak zorundadır" dedi.

WSJ'nin Erdoğan'ın dış politikadaki kararlarına ilişkin şu ifadeleri dikkat çekti:

"2003'ten bu yana ülkeyi yöneten Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde tüm tarafları oynamaya çalıştı. Ankara'yı önemli bir bölgesel güç simsarı haline getirme hedefini ilerletmek için Ukrayna'ya silah satarken Putin ile yakın bir ilişki sürdürmeye çalıştı. Daha önce ABD'nin itirazları üzerine bir Rus hava savunma sistemi satın aldı ve Washington, Rusya'nın Batı yaptırımlarından kaçmasına yardımcı oldukları gerekçesiyle Türk şirket ve kurumlarını yaptırım uygulamakla tehdit etti"

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları ülkelerine gönderme vaadine de değinen Kılıçdaroğlu, ''Biz ırkçı değiliz ama bu insanların kendi ülkelerinde daha iyi şartlarda yaşamalarını istiyoruz'' dedi.

Kılıçdaroğlu, ''Eğer Erdoğan kazanırsa Türkiye bir tür diktatörlüğe dönüşecek'' ifadelerini kullandı.