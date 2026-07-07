ABD basınından Trump iddiası: 'Erdoğan’a F-35 mesajı vermeye hazırlanıyor'

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programına yeniden dahil edilmesine hazır olduğunu iletmesinin beklendiği iddia edildi.

New York Times’ın dört üst düzey ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberine göre Trump, Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında Erdoğan ile yapacağı görüşmede F-35 dosyasını gündeme getirecek.

Trump’ın, salı akşamı başlaması beklenen NATO Zirvesi için Ankara’ya gideceği ve zirve kapsamında Erdoğan ile bir araya geleceği belirtildi.

Haberde, ABD’li yetkililerin Türkiye’nin F-35 programına dönüşünün nasıl sağlanacağı konusunda farklı görüşlere sahip olduğu aktarıldı. Buna göre Trump yönetiminin, Kongre ve mevcut yasal kısıtlamaları aşmak için farklı formüller üzerinde durduğu ifade edildi.

İki lider arasında bu konuda bir mektup teatisi yapılabileceği de öne sürüldü. Beyaz Saray ise söz konusu iddiaya ilişkin yorum talebine hemen yanıt vermedi.

S-400 KRİZİ F-35 DOSYASINI KİLİTLEMİŞTİ

Türkiye’nin 2019’da Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alması, Ankara ile Washington arasındaki ilişkilerde ciddi gerilime yol açmıştı.

ABD, S-400 alımının ardından Türkiye’ye yaptırım uygulamış ve Ankara’yı F-35 savaş uçağı programından çıkarmıştı. Washington yönetimi, Rus yapımı S-400 sisteminin ABD üretimi savaş uçakları için güvenlik riski oluşturduğunu savunmuştu.

ABD Kongresi de Türkiye S-400 sistemine sahip olduğu sürece Ankara’ya F-35 satışını yasaklayan bir düzenleme kabul etmişti.

F-35 meselesi, son yıllarda Türkiye ile ABD arasındaki en önemli anlaşmazlık başlıklarından biri olmayı sürdürüyor. Ancak Trump döneminde Ankara-Washington hattında daha sıcak bir diplomatik temas zemini oluştuğu değerlendiriliyor.

Trump’ın Türkiye’nin F-35 programına dönüşüne kapı aralayabileceği yönündeki haber, iki ülke ilişkilerinde yeni bir yumuşama işareti olarak yorumlandı.

JET MOTORU SATIŞI DA GÜNDEMDE

Bu gelişme, Trump yönetiminin geçen ay Türkiye’ye 700 milyon doların üzerinde değere sahip onlarca jet motoru satışına ilişkin Kongre’ye resmi bildirimde bulunmasının ardından geldi.

Söz konusu bildirim, Washington’ın Türkiye ile savunma sanayii alanındaki temasları yeniden canlandırma eğiliminde olduğuna işaret eden adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Ankara’nın F-35 programına dönüşünün nasıl gerçekleşeceği ise Kongre’nin tutumu, mevcut yasal kısıtlamalar ve S-400 meselesinde bulunacak olası formüle bağlı olacak.