Yayınlanma: 20.06.2024 - 13:40

Güncelleme: 20.06.2024 - 13:40

Eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni ve ABD bağımsız başkan adayı Robert F. Kennedy Jr., ABD'nin Rusya ile gerçek barış görüşmelerine derhal başlaması gerektiğini söyledi.

Robert F. Kennedy Jr., müzakere masasında Amerikalı, Rus ve Ukraynalı temsilcilerin oturması gerektiğini savundu.

Robert F. Kennedy Jr'ye göre, tüm dünya Rusya'ya karşı yürütülen "vekalet savaşının rehinesi" ve Amerikalıların çoğu ABD'nin neden çatışmaya dahil olduğu konusunda hiçbir fikre sahip değil.

Robert F. Kennedy Jr, "ABD, Rusya ve Ukrayna'nın masada olacağı barış görüşmelerinin hemen şimdi yapılması çağrısında bulunuyorum. Putin bunu istedi. Biz de bunu istemeliyiz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 14 Haziran'da yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinden tamamen çekilmesi gerektiğini, ardından Rusya'nın müzakerelere başlamaya hazır olacağını vurguladı.