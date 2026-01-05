ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in evine saldırı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in Ohio eyaletinin Cincinnati kentindeki evine saldırı düzenlendi. Olayda evin camlarının kırıldığı, bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

ABD Gizli Servisi’ne bağlı ekipler, saldırının ardından Vance’in East Walnut Hills semtindeki evine sevk edildi.

Yetkililer, olay sırasında JD Vance’in ya da ailesinin evde bulunmadığını açıkladı. Vance’in saldırı anında nerede olduğu netlik kazanmazken, cuma günü Florida’da olduğu biliniyordu.

JD Vance, cuma günü ABD Başkanı Donald Trump ile Florida’nın West Palm Beach kentindeki golf kulübünde bir araya gelmişti. Görüşmede Venezuela’ya yönelik planlanan saldırılar ve Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun görevden alınmasına yönelik operasyon ele alınmıştı.

Ancak Vance, güvenlik gerekçeleriyle operasyonun Mar-a-Lago’da diğer üst düzey yetkililerle birlikte izlenmesine katılmadı. Operasyonu güvenli bir video konferans üzerinden takip eden Vance, operasyonun tamamlanmasının ardından Cincinnati’ye döndü.

Vance’in ofisinden yapılan açıklamada, başkan yardımcısının “sürecin planlanması ve yürütülmesine derin biçimde dahil olduğu” belirtildi.

“GÜVENLİK GEREKÇESİYLE BİRLİKTE BULUNMUYORLAR”

Vance’in ofisi, artan güvenlik kaygıları nedeniyle Başkan ve Başkan Yardımcısı’nın Beyaz Saray dışında uzun süre birlikte bulunmasının sınırlandırıldığını açıkladı.

Yerel yayın organı WCPO’ya konuşan polis yetkilileri, olayla bağlantılı olarak bir kişinin gözaltına alındığını doğruladı. Ancak gözaltına alınan kişi hakkında henüz resmi bir suçlama yöneltilip yöneltilmediği açıklanmadı.

Olay yerinde çok sayıda polis ve gizli servis görevlisinin bulunduğu, evin bazı pencerelerinin kırıldığı görüldü.

Saldırı, Vance’in evinin bulunduğu bölgede yılbaşı öncesinden itibaren uygulanan sıkı güvenlik önlemlerinin hemen ardından yaşandı. Kent yetkilileri, 1 Ocak’tan pazar gününe kadar çevredeki yolların kapatıldığını, kontrol noktaları kurulduğunu açıklamıştı.

Yetkililer, sürücüler için alternatif güzergâhlar belirlenirken, bölge sakinlerine seyahatlerinde ek süre ayırmaları çağrısında bulundu.