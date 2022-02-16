ABD Başkanı Biden, Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüşecek

16 Şubat 2022 Çarşamba, 18:10

ABD Başkanı Joe Biden ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, 'Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edebileceği korkuları üzerine gerilimin yüksek kalması nedeniyle' bugün 22.30'da (TSİ) telefon görüşmesi gerçekleştireceği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, güvenli bir hat üzerinden yapılacak toplantının "müttefiklerle devam eden yakın koordinasyonun bir parçası" olacağı belirtildi.