ABD Başkanı Biden bir kez daha 'Ermeni Soykırımı' dedi

Biden, "24 Nisan Ermeni Anma Günü" başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün durup Meds Yeghern (Ermenice: Büyük Felaket) - Ermeni Soykırımı'nda - kaybedilen hayatları anıyor ve asla unutmayacağımıza dair söz veriyoruz" dedi. Biden'ın açıklamada, "soykırım" kelimesine yer verirken, başlıkta Ermenistan'da kullanılan, "Ermeni Soykırımını Anma Günü" yerine, "Ermeni Anma Günü" ifadesini kullanması dikkati çekti.

Biden, “24 Nisan 1915’te Osmanlı otoriteleri, Konstantinapol'de Ermeni entelektüelleri ve toplum liderlerini tutukladı. Bu Ermeni toplumuna karşı sistematik şiddet kampanyasının başlangıcıydı. İlerleyen yıllarda bir buçuk milyon Ermeni sürgün edildi, katledildi, ölümüne yürütüldü. Bu Ermeni aileleri jenerasyonlar boyunca etkileyen bir trajediydi" dedi.

Biden, şöyle devam etti:

"Bugün diğer devletlerle birlikte bu acı dolu tarihi hatırlıyor, aynı zamanda Ermeni halkının dayanıklılığı ve kararlılığı üzerine düşünüyoruz. Hayatta kalanların birçoğu aralarında ABD de bulunan yeni topraklarda hayat kurmak zorunda kaldı. Burada ve dünyanın çeşitli yerlerinde Ermeniler nefretin kötülüğünü umutla karşıladı. Toplumlarını tekrar inşa ettiler. Ailelerini büyütüp kültürlerini korudular. Ülkemizi güçlendirdiler. Aynı zamanda atalarının hikayelerini anlattılar: 108 sene önceki soykırımı anmak ve bir daha bunun yaşanmadığından emin olmak için"

Biden, "Bugün nefrete karşı konuşacağımıza, insan haklarının yanında olacağımıza ve felaketleri önleyeceğimize dair söz verelim. Her insanın onur, güvenlik ve saygıyla yaşayacağı bir gelecek inşa etme için çabalarımızı iki katına çıkaralım" dedi.

Biden'ın açıklamasında yine Türkiye ifadesi yer almadı ve kararın Osmanlı İmparatorluğu yetkilileri tarafından alındığı vurgulandı. Biden ayrıca, yine İstanbul yerine şehrin eski adını kullandı.

Biden, 24 Nisan 2021'de 1915 olaylarını "Ermeni Soykırımı" diye nitelendiren ve geri adım atmayan ilk ABD Başkanı olmuştu.

Biden'dan önce 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendiren tek ABD Başkanı Ronald Reagan'dı. 1981'de bu yönde açıklama yapan Reagan, Türkiye'nin baskıları sonucunda geri adım atmıştı.

"SİYASI ŞARLATANLAR YİNE SAHNEDE!"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Biden'ın açıklamasına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede! Siyasi açıklamalarla tarih yeniden yazılamaz. Bu tutumlarında ısrar eden fırsatçılar, art niyet ve iki yüzlülükleriyle hatırlanacaktır. Yüce Türk Milleti'ne tarih dersi vermek kimsenin haddi değildir"