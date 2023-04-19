Joe Biden'ın F-16 kararı 'henüz' yeterli değil

Yayınlanma: 19.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.04.2023 - 03:36

Link-16 ile uçaklarda iki güncelleme söz konusu olacağını belirten Mevlütoğlu, “Biri, ‘data link’ dediğimiz veri bağı sistemli bir güncelleme. Bu sistem F-16’nın hem Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki diğer unsurlarla hem de NATO içindeki diğer müttefik unsurlarla veri alışverişini sağlıyor. Özellikle ortak harekâtlarda F-16’nın kullanılabilmesini, diğer NATO ülkelerinin hava, kara, deniz platformlarıyla veri alışverişini yapabilmesini sağlıyor” dedi.



Diğer güncellemenin ise “yere çakılmayı önleyici sistem” olduğunun altını çizen Mevlütoğlu şu bilgileri verdi: “Bu sistem, özellikle bilinç kaybı veya arıza durumunda, uçağın kumandasını devralarak yere çarpmasını engelliyor. Otomatik olarak devreye giriyor.”

(Arda Mevlütoğlu)



‘ONAYLANAN KÜÇÜK KISIM’

Mevlütoğlu kararın, Kongre’de “Türk aleyhtarı üyelerin muhalefetinin kırılmış olmasına dair bir emare” olarak yorumlanabileceğini söyledi. Mevlütoğlu, “Türkiye, istediğini alabildi mi” sorusuna ilişkin ise şunları söyledi:

“9 yıldır ilk kez ‘yabancı askeri satışlar’ kapsamında ABD’den bu denli mali boyutu büyük bir paket onaylanıyor ve alım gerçekleştiriliyor. Ancak uçak tekniği olarak baktığınızda, onaylanan, daha önce başvurusunu yaptığımız ‘viper modernizasyonunun’ aslında çok küçük bir kısmı, kesinlikle tamamı değil. Belki parça parça diğer bileşenleri alma yoluna gidebiliriz. Bu modernizasyonun önemli bir parçası ‘radar iyileştirmesi’. Ama başta radar olmak üzere bazı önemli parçalar var ve biz bunları henüz alamadık. Bu gelişmelerin gidişatı ise biraz da Türkiye-ABD arasındaki siyasi ilişkilerin durumuna bağlı.”