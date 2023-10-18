ABD Başkanı Biden, Gazze'ye başsağlığı diledi

Yayınlanma: 18.10.2023 - 10:13

Güncelleme: 18.10.2023 - 10:13

Gazze'deki Al Ahli Baptist Hastanesi saldırısının ardından İsrail sonrası yapacağı Ürdün ziyaretini erteleyen ABD Başkanı Joe Biden, hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulundu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden'ın, Ürdün Kralı 2. Abdullah'la istişarelerde bulunduktan sonra ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı üzerine yas ilan etmesinin ışığında Ürdün ziyaretini ertelediği bildirildi.

"Başkan (Biden), Gazze'deki hastane patlamasında hayatını kaybeden masum canlar için en derin taziyelerini iletti, yaralılara acil şifalar diledi" ifadesine yer verilen açıklamada, Biden'ın Ürdün, Filistin ve Mısır liderleriyle yüz yüze görüşmeyi dört gözle beklediği ve bu süreçte liderlerle doğrudan temas halinde olacağı vurgulandı.

İsrail'e gitmek üzere yola çıkan Biden'ın, bu ülkeden sonra Ürdün'e giderek, Kral 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşeceği duyurulmuştu.

Ürdün, başkent Amman'da düzenlenecek ve Biden'ın da katılacağı dörtlü zirveyi hastane katliamı sonrası iptal etmişti.