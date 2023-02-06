ABD Başkanı Biden, Türkiye'ye yardım için ekiplerin hızla konuşlandığını açıkladı

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 19:51

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 19:52

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen şiddetli depremin ardından ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'deki depremden dolayı "derin üzüntü" duyduğunu ifade etti.

Joe Biden, yardım kapsamında "ABD'nin derhal müdahale etmesi için yetki verdiğini" söyledi.

Biden, "Jill ve ben, Türkiye ve Suriye'de şu ana kadar binlerce kişinin hayatına mal olan yıkıcı deprem haberlerinden derin üzüntü duyduk. Yönetimim, NATO Müttefikimiz Türkiye ile yakın bir şekilde çalışmaktadır ve ABD'nin derhal müdahale etmesi için yetki verdim. Ekiplerimiz, Türkiye'nin arama ve kurtarma çabalarını desteklemeye başlamak ve deprem nedeniyle yaralanan ve yerinden edilenlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hızla konuşlanıyor" dedi.

Biden ayrıca, "ABD destekli insani yardım ortaklarının da Suriye'deki yıkıma müdahale ettiğini" sözlerine ekledi.

CNN'in aktardığına göre üst düzey ABD'li yetkililer, yardım ihtiyaçları konusunda Türk mevkidaşlarıyla koordinasyon halinde olduklarını söyledi.