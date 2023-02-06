ABD, depremin ardından Türkiye ile temas halinde olduklarını duyurdu
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ile temas halinde olduğunu söyledi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen şiddetli depremin ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, açıklama yaptı.
Antony Blinken, depremde meydana gelen "trajik can kayıpları ve yıkımdan duyduğu derin üzüntüyü" dile getirdi.
Blinken, "Olaydan etkilenenlerin ailelerine başsağlığı diliyor ve kapsamlı müdahale seçeneklerimizi değerlendiriyoruz. Ekibimi, bölgenin neye ihtiyacı olduğunu belirlemek üzere önümüzdeki günlerde Türk müttefiklerimiz ve insani yardım ortaklarımızla yakın temas halinde kalmaya yönlendirdim" dedi.
Blinken, ABD'nin "ilk müdahalesinin" halihazırda devam ettiğini ve "önümüzdeki günlerde, haftalarda ve aylarda" yardım sağlamayı taahhüt ettiğini belirtti.
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