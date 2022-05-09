ABD Başkanı Biden, Ukrayna'ya silah verilmesini kolaylaştıracak yasayı imzaladı
ABD Bakanı Joe Biden, Ukrayna'ya askeri ekipman verilmesini kolaylaştırmak için ülkeye ekipmanların ödünç verilmesi ya da kiralanmasına imkan tanıyan yasaya imzasını attı.
ABD Başkanı Joe Biden'den Ukrayna'ya destek hamlesi geldi.
Biden, Kongrenin onayını alan 2022 Ukrayna Ödünç Verme-Kiralama Yasası'nı Oval Ofis'teki imza töreni ile onayladı.
Burada yaptığı konuşmada Biden, "ABD, ülkelerini ve demokrasilerini Putin'in zalim savaşına karşı savunma mücadelelerinde Ukraynalıları desteklemektedir." ifadesini kullandı.
YASA 1941'DE KULLANILMIŞTI
Söz konusu yasa ile Ukrayna'ya askeri ekipman gönderme ve savunma desteği verme sürecinin kolaylaştırılması hedefleniyor.
ABD 1941'de İkinci Dünya Savaşı'na girmeden önce, savaşta aktif rol almamasına rağmen İngiltere ve diğer müttefiklerine ekipman desteği için bu yasayı kullanmıştı.
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