ABD Başkanı Biden: Yeni bir Soğuk Savaş veya dünya peşinde değiliz
ABD Başkanı Biden, BM Genel Kurulu konuşmasında, "Katı bloklara bölünmüş yeni bir Soğuk Savaş veya dünya peşinde değiliz, bir kez daha söylüyorum bunun peşinde değiliz" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, New York’ta BM Genel Kuruluna hitap ediyor.
ABD Başkanı Biden, BM Genel Kurulu konuşmasında, "ABD'nin askeri gücü bizim son çare aracımız olmalı, dünyada gördüğümüz her soruna bir cevap olarak kullanılmamalı" dedi.
Biden, "Katı bloklara bölünmüş yeni bir Soğuk Savaş veya dünya peşinde değiliz, bir kez daha söylüyorum bunun peşinde değiliz" diye konuştu.
ABD Başkanı Biden, İran'ın nükleer silah sahibi olmaması için verdikleri sözü tutacaklarını vurguladı ve nükleer anlaşmaya dönmek için diplomatik çabalarını sürdüreceklerini kaydetti.
Biden'ın açıklamaları şu şekilde:
- Önümüzdeki 10 yıl insanlık için kritik olacak.
- Benim yönetimim tüm halklar için çalışacak. Yönetimim daha barışçıl ve refah içeren bir gelecek için çalışmaya devam edecek.
- Afganistan'da 20 yıllık savaşı bitirdik. Yeni bir başlık açtık. Sürekli diplomasiyi kullanacağız. Yeni yöntemlerle insanları tüm dünyada ayağa kaldırmaya çalışacağız. Sorunlar ne kadar zor olursa olsun hükümetler insanlar içindir diyoruz. Herkes için çalışılması gerektiği kanaatindeyiz hükümetlerin. ABD şimdi odağını pasifik bölgesine de yönlendirirken partnerlerimizle çalışıyoruz. BM gibi kurumları kullanarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
- ABD'nin askeri gücü bizim son çare aracımız olmalı, dünyada gördüğümüz her soruna bir cevap olarak kullanılmamalı.
- AB son derece önemli bir ortağımız.
- Kendimizi, müttefiklerimizi korumaya devam edeceğiz.
- Uçaklarımız 100'den fazla ülkeye aşı taşıdı.
- Aşırı iklim olayları dünyanın her tarafında yaşandı. Amacımız 2050'ye kadar net sıfır emisyona ulaşmak. Paris İklim Anlaşması'na yeniden katıldık. BM İnsan Hakları Konseyi'nde de yeniden yer almak için çalışıyoruz.
- Siber saldırılara karşı savunmamızı güçlendiriyoruz.
- Yeni bir soğuk savaş ya da bloklar halinde bölünmüş ülkeler istemiyoruz. Çok farklı fikir ayrılıklarımız olsa bile birlikte çalışmaya hazırız. Katı bloklara bölünmüş yeni bir Soğuk Savaş veya dünya peşinde değiliz, bir kez daha söylüyorum bunun peşinde değiliz.
- İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması için gerekeni yaparız. İran üzerine düşeni yaparsa anlaşmaya dönmeye hazırız.
- Sürdürülebilir diplomasi ile Kore Yarımadası’nın tamamen nükleerden arındırılması da amaçlarımızdan biri.
- Bugün terör tehditlerine karşılık vermeyi biliyoruz.
- İnsani yardım konusunda en çok bağışı yapmaya devam edeceğiz. Bunun için 10 milyar dolarlık yatırım yapacağız.
- Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm.
- İnsan onurunu savunanların geleceği olacak, insan onurunu ezenlerin değil.
- İlk kez ABD'nin savaşta olmadığı bir günde karşınıza çıkıyorum.
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