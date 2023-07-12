ABD Başkanı Biden'dan Erdoğan'a 'İsveç' teşekkürü

Yayınlanma: 12.07.2023 - 23:25

Güncelleme: 12.07.2023 - 23:54

ABD Başkanı Joe Biden, NATO zirvesiyle ilgili bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin video kolajını yayınladı.

'UMARIM BUNU DAHA DA GÜÇLENDİRİRİZ'

Biden, "Dün Türkiye, İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan; cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz. Umarım bunu daha da güçlendirmeye devam edebiliriz" dedi.

Biden, zirvenin, NATO savunmasına olan bağlılığı yeniden teyit ettiğini söyledi. Biden, Vilnius'taki NATO Zirvesi kapsamında Erdoğan ile bir araya geldiği dünkü görüşmede de Erdoğan'a İsveç ile ilgili yürüttüğü diplomasi ve gösterdiği liderlik için teşekkür etmişti.