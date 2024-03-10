ABD Başkanı Biden'dan 'genç ve yakışıklı' reklam filmi

Yaşıyla ilgili endişelerin olduğu ABD Başkanı Biden'ın seçim ekibi, bu endişeleri giderebilmek amacıyla 30 milyon dolarlık reklama imza attı. Altı hafta boyunca yayınlanacak olan reklamda Biden'ın, "genç, yakışıklı ve enerjik" olduğunu iddia etmesi dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.03.2024 - 17:49
ABD Başkanı Biden'dan 'genç ve yakışıklı' reklam filmi
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ABD'de başkanlık seçimleri yaklaşırken, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim ekibinden Biden'ın yaşıyla ilgili endişeleri gidermek için 30 milyon dolarlık reklam yapıldı.

NTV'de yer alan habere göre, televizyon kanallarında altı hafta boyunca yayınlanacak olan 60 saniyelik reklam pek çok seçmenin başkanın yaşıyla ilgili endişelerine parmak basıyor.

"Sizin İçin" başlıklı reklam, Biden'ın neşeli hali ile açılıyor. 81 yaşındaki Başkan Joe Biden, "Bakın ben genç bir adam değilim. Bu bir sır değil. Fakat Amerikan halkı için işlerin nasıl yürümesi gerektiğini biliyorum” diyor.

Biden, reklam filminde ülkeyi Covid-19 krizinden kurtaranın kendisi olduğunu iddia ederek ABD'nin bugün dünyanın en güçlü ekonomisine sahip olduğunu söylüyor.

"DONALD TRUMP, BAŞKANLIK GÖREVİNİN KENDİSİYLE İLGİLENMEK OLDUĞUNU SANIYOR"

Elbette ki reklamda eski başkan Donald Trump'tan da bahsediliyor. Biden reklamda, "Donald Trump, başkanın görevinin Donald Trump'la ilgilenmek olduğuna inanıyor. Bense başkanın görevinin sizin için, yani Amerikan halkı için savaşmak olduğuna inanıyorum ve tam olarak bunu yapıyorum" ifadelerini kullanıyor.

Ayrıca reklamın sonunda Biden yaşıyla ilgili eleştirilere gönderme yapar şekilde "Bakın ben çok gençim, enerjik ve yakışıklıyım" diyerek şaka yapıyor.

SEÇMENLER BIDEN'IN ÇOK YAŞLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Ülke Biden-Trump rövanş maçına hazırlanırken, New York Times ve Siena College tarafından yayınlanan bir anket, ABD'deki seçmenlerin yüzde 73'ünün Biden'ın etkili bir başkan olamayacak kadar yaşlı olduğuna inandığını gösterdi.

2020'de Biden'a oy verenlerin yüzde 26'sı, yaşının onu ikinci dönem etkisiz bir başkan yapacağına kesinlikle katıldıklarını söyledi.

81 yaşındaki Biden, yeniden seçilmek isteyen en yaşlı başkan olmasına ve sürekli yaşıyla gündeme gelmesine rağmen 77 yaşındaki Trump ondan sadece dört yaş daha genç.


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