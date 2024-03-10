Üst düzey BM yetkilisinden Kıbrıs açıklaması: 'Ya şimdi, ya asla'

Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) Misyon Şefi Colin Stewart, KKTC ve GKRY liderlerine seslendi. Üst düzey BM yetkilisi Stewart, "Kıbrıs'ta tekrar birleşme ya şimdi, ya asla" ifadesinde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.03.2024 - 14:01
Üst düzey BM yetkilisinden Kıbrıs açıklaması: 'Ya şimdi, ya asla'
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BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki BMBG Şefi Colin Stewart, BM Barış Gücü'nün Kıbrıs'a gelmesinin 60. yılı vesilesiyle cumartesi günü adanın iki tarafından da sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi.

Onlarca yıldır adada süren anlaşmazlığın çözümü için zamanın daraldığını ifade eden BM yetkilisi Stewart, Kıbrıs'ın tekrar birleşmesi için kritik bir dönemece yaklaşıldığını söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, KKTC ve GKRY liderlerini cesaret göstermeye çağıran Stewart, "Kıbrıs'ta tekrar birleşme ya şimdi, ya asla"  dedi. 

Yerel sivil toplum gruplarına da seslenen Stewart, şöyle konuştu: 

"Ne kadar küçük olursa olsun elimize geçen fırsatları değerlendirmeliyiz. Başka bir fırsatın olup olmayacağını bilmiyoruz. Hepinizin ne kadar çok çalıştığınızı ve ne kadar yorgun olduğunuzu biliyorum, ama ya şimdi ya da asla. Şimdi tüm çabalarınızı bir çözüme ulaşmak için harcama zamanı" 

Stewart, "60 yıldır burada olduğumuz gerçeğiyle gurur duymamızın hiçbir anlamı yok. Bir barışı koruma misyonunun amacı sorunu çözmeye yardımcı olmak ve sonra da çıkmaktır. Biz kesinlikle bu işi bitirmedik" yorumunda bulundu.

Kolombiyalı diplomat María Ángela Holguín Cuellar'ın, BM Genel Sekreteri António Guterres'in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi olarak atanmasına ilişkin Stewart, "muazzam bir fırsat" değerlendirmesinde bulundu.

Stewart son olarak, Kıbrıs'ın güneyinde yaşayan Rumların görüşmelerin yeniden başlaması için "bastırdığını" ve Yunanistan ve Türkiye arasındaki yakınlaşmanın da göz ardı edilemeyeceğini belirtti.


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