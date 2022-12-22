ABD Başkanı Biden'dan Putin'e mesaj: NATO'yu daha da güçlendirdi

22 Aralık 2022 Perşembe, 09:21

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ABD Başkanı Joe Boiden, Beyaz Saray'daki ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki kritik altyapıları hedef alarak savaşı daha da tırmandırdığını söyledi.

Biden, 300 günü aşan savaşta Ukrayna halkının, Rusya'ya ve dünyaya ülkelerine olan sevgilerini ve sarsılmaz kararlılığını gösterdiğini belirtti.

Biden, ülkesinin Ukrayna'ya yardım sağlamaya devam edeceğini kaydederek, Amerikan halkının da Ukrayna'nın kararlılığından ilham aldığını ve ABD hükümetinin Ukrayna’ya yardımlarını desteklediğini dile getirdi.

ABD'nin şu ana kadar Ukrayna'ya 20 milyar doları aşkın askeri yardım yaptığını belirten Biden, Patriot gibi gelişmiş hava savunma sistemlerinden füze ve roket sistemlerine kadar birçok silah verdiğini anlattı.

Biden ayrıca, Zelenski'ye dönerek, "Sayın Başkan endişelenmenize gerek yok. Ukrayna orada durduğu sürece biz Ukrayna'nın yanında olacağız" dedi.

"PUTİN, NATO'YU DAHA DA GÜÇLENDİRDİ"

Rusya'ya karşı 2023'te Ukrayna'ya destek vermeye devam etme isteği konusunda bir değişim olup olmayacağına yönelik soru üzerine Biden, NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) hiç bu kadar birlik içinde olduğunu görmediğini söyledi.

Biden, şöyle devam etti:

"(Avrupa ülkelerinin iradelerinde) Bu konuda herhangi bir değişime dair emare görmedim. Burada neyin tehlikede olduğunu hepimiz biliyoruz. Avrupalı ortaklarımız ise bunu en iyi anlayanlardır. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa’da bir ülkenin başka bir ülkeyi işgal ettiğini görmedik. Biz direnç göstermediğimiz, Ukraynalılara direnmek için destek vermediğimiz sürece Putin’in değişeceğine dair bir emare göremediler. Hepimiz neyin tehlikede olduğunu biliyoruz. Egemenlik fikri, BM Antlaşması tehlikede. (Putin) NATO'yu zayıflatacağını düşündü ama bunun yerine NATO'yu daha da güçlendirdi."

Rusya-Ukrayna savaşının adil bir şekilde bitmesinin yolunun ne olduğu sorusuna ise Biden, Putin'in askerlerine çekilme emri vermesi ile bu savaşın bitebileceği ancak bunun şu anda olmasını beklemediği yanıtını verdi.

Biden, "Peki ne olacak? Bugün konuştuğumuz şey, Ukrayna'nın savaşta başarılı olması için yardım etmeye devam edeceğiz. Savaş sahasında bizim, Avrupalı müttefiklerimiz ve diğerlerinin yardımı ile başarılı olabilirler. Dolayısıyla Başkan Zelenski Ruslarla konuşmaya hazır olduğunda o zaman da başarılı olacak çünkü savaşı kazanmış olacak" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Patriot hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya vermesinin Rusya ile gerilimi artırma olasılığını nasıl hesapladığına ilişkin soru üzerine Biden, bu silahın sadece savunma amaçlı olduğunu ve gerilimi tırmandıracak bir kabiliyet olmadığını dile getirdi.