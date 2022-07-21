ABD Başkanı Biden'ın Covid-19 testi pozitif çıktı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüse yakalandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
21 Temmuz 2022 Perşembe, 17:29
ABD Başkanı Biden'ın Covid-19 testi pozitif çıktı
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Covid-19 testi pozitif çıktı.

Yapılan açıklamada, Biden için "Covid-19 testi negatif çıkana kadar görevlerine beyaz sarayda izole bir şekilde devam edecek. İlaç tedavisine başladı ve hafif belirtiler gösteriyor" bilgisi paylaşıldı.


ABD Başkanı Joe Biden Joe Biden Covid-19 Test Pozitif
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