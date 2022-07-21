ABD Başkanı Biden'ın Covid-19 testi pozitif çıktı

21 Temmuz 2022 Perşembe, 17:29

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Covid-19 testi pozitif çıktı.

Yapılan açıklamada, Biden için "Covid-19 testi negatif çıkana kadar görevlerine beyaz sarayda izole bir şekilde devam edecek. İlaç tedavisine başladı ve hafif belirtiler gösteriyor" bilgisi paylaşıldı.