ABD Başkanı Biden'ın Covid-19 testi pozitif çıktı
Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Covid-19 testi pozitif çıktı.
Yapılan açıklamada, Biden için "Covid-19 testi negatif çıkana kadar görevlerine beyaz sarayda izole bir şekilde devam edecek. İlaç tedavisine başladı ve hafif belirtiler gösteriyor" bilgisi paylaşıldı.
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