ABD Başkanı Joe Biden'ın, Kuzey İrlanda ziyareti öncesi bir bombalı saldırı önlendi

Yayınlanma: 11.04.2023 - 11:22

Güncelleme: 11.04.2023 - 11:34

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Kuzey İrlanda ziyareti öncesinde bir bombalı saldırının engellendiği bildirildi.

Kuzey İrlanda polisi, Biden'ın ziyareti öncesiinde Yeni IRA (Yeni İrlanda Cumhuriyet Ordusu) üyelerinin bombalı bir saldırı planını bozduğunu duyurdu.

The Belfast Telegraph'a konuşan bir polis kaynağı, Yeni IRA üyelerinin sınırda yer alan Derry kentinde "bomba yapmak için parça aradıklarını" söyledi.

Polis, "Yeni IRA'nın, geçtiğimiz kasım ayında Strabane'de polislere yönelik havan topu saldırısına benzer şekilde, Biden'ın ziyaretiyle aynı zamana denk gelecek bir saldırı planladığına inanılıyor" dedi.

Cumhuriyetçi bir yetkili de Yeni IRA'nın lideri Thomas Mellon'ın, "gösterişli" bir yolla Biden'ın ziyaretini gölgede bırakmak istediğini dile getirdi.

NPSI Emniyet Müdür Yardımcısı Bobby Singleton bu hafta başında gazetecilere yaptığı açıklamada, yetkililerin Derry'de saldırı planlandığına dair "çok güçlü bir toplumsal istihbarata" sahip olduğunu söyledi.

MI5 UYARMIŞTI

Birleşik Krallık'ın en üst düzey istihbarat teşkilatı MI5, geçtiğimiz ay Kuzey İrlanda'daki terör tehdidi seviyesini "önemliden ciddiye" yükseltti.

Yeni IRA mensupları, iki ay önce Omagh'da görevde olmayan üst düzey bir polis memurunun vurulmasının sorumluluğunu üstlenmişti.

ÜLKEDE PROTESTOLAR BAŞLADI

Belfast Anlaşması'nın (Hayırlı Cuma Anlaşması) 25'inci yılının kutlandığı sırada Londonderry kentinde anlaşmaya karşı olan kişiler tarafından protesto gösterisi düzenlendi. Protestolar sırasında bir grup gösterici, polis araçlarına molotofkokteyl ile saldırdı.

Derry City & Strabane Bölgesi Başkomiseri Nigel Goddard "Creggan'da gördüğümüz şey inanılmaz derecede moral bozucuydu. Bu, yasal görevlerimizi yerine getirmek için bölgede bulunan polislerimize yönelik anlamsız ve pervasız bir saldırıdır" dedi.

YENİ IRA

İrlanda Cumhuriyet Ordusu (IRA), Kuzey İrlanda'nın Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını savunan, 1969 yılında aynı adı taşıyan yapının parçalanmasıyla ortaya çıkan ayrılıkçı bir örgüt olarak biliniyor.

İlk başlarda bağımsızlığın ancak silahlı mücadele ile mümkün olduğunu savunan örgüt, 2005 yılında mücadelelerini sadece politik alanda sürdüreceklerini açıklayarak şiddet eylemlerine son verdi. Fakat IRA'dan ayrılan R-IRA, 9 Mart 2009 tarihinde, 2 İngiliz askerini vurarak, "mücadeleye devam" edeceğini bildirdi.

ABD, 2002 yılında IRA'yı terör örgütleri listesinden çıkardı. Fakat 2009 yılında bir düzenleme ile eski IRA ve devam eden R-IRA listeye tekrar eklenmiştir. Yeni IRA Avrupa Birliği'nde, Birleşik Krallık'ta ve İrlanda'da terör örgütü olarak kabul ediliyor.