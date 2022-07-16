ABD Başkanı Joe Biden, BAE Devlet Başkanı ile ikili ilişkileri görüştü
ABD Başkanı Joe Biden, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile ikili stratejik ilişkileri ele aldı.
BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi'ne katılmak üzere bu ülkede bulunan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.
Görüşmede iki ülke arasında stratejik ilişkileri geliştirme yolları, çeşitli alanlarda iş birliği ve kalkınma fırsatları ele alındı.
Ayrıca görüşmede ABD ve BAE'yi ilgilendiren, ortak koordinasyon gerektiren
bölgesel ve küresel meseleler masaya yatırıldı.
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