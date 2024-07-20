ABD Başkanı Joe Biden, eşini başka kadınla karıştırdı

ABD Başkanı Joe Biden'ın bir kadını öpmeye çalıştığı görülen video sosyal medyada tartışma yarattı. Eşi Jill Biden'ın, durumu kurtarmak için müdahale ettiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.07.2024 - 11:55
Abone Ol google-news

ABD Başkanı Joe Biden'ın, eşi Jill olmayan bir kadını öpmeye eğildiğini gösteren yeni bir video sosyal medyada tartışma ve siyasi spekülasyonlara neden oldu. Tarihi belli olmayan görüntülerde Biden, mavi takım elbiseli bir kadınla etkileşimde bulunurken yakalandı.

Konuşma ilerledikçe, 81 yaşındaki ABD başkanı, kadını öpmek için eğiliyor, bu da Jill Biden'ın araya girip eşini bu etkileşimden uzaklaştırmasına neden oluyor. Bu olay, ABD başkanının yeterliliği konusundaki endişeleri yeniden alevlendirdi.

2024 BAŞKANLIK YARIŞI 

Yayımlanan bir raporda, 81 yaşındaki ve yakın zamanda COVID-19 teşhisi konulan Biden'ın, eski Meclis Başkanı Nancy Pelosi ve eski Başkan Barack Obama da dahil olmak üzere önde gelen parti figürlerinin baskısı altında yarıştan çekilebileceği belirtildi.

New York Times'a göre, başkana yakın birkaç kişi, Biden'ın 5 Kasım seçimlerini kazanamayacağını kabul etmeye başladığını ve yarıştan çekilmesi gerekebileceğini bildirdi. Biden kampanya eş başkanı Cedric Richmond, MSNBC'ye yaptığı açıklamada, “New York Times'ın haberi tamamen yanlış. Başkan, yarışta olduğunu söyledi ve hikaye burada bitti” ifadelerini kullandı.


Joe Biden haberleri seçimler haberleri Jill Biden haberleri

İlgili Haberler

Demokrat Parti adaylık süreci için toplanacak: Biden yarıştan çekiliyor mu?

Demokrat Parti adaylık süreci için toplanacak: Biden yarıştan çekiliyor mu?
Biden Covid testinin pozitif çıkmasıyla programını iptal etti, 'adaylıktan çekil' baskısı artıyor

Biden Covid testinin pozitif çıkmasıyla programını iptal etti, 'adaylıktan çekil' baskısı artıyor
ABD Başkanı Joe Biden’dan 'siyasette tansiyonu düşürme' çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden’dan 'siyasette tansiyonu düşürme' çağrısı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler