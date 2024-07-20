ABD Başkanı Joe Biden, eşini başka kadınla karıştırdı

Yayınlanma: 20.07.2024 - 11:55

Güncelleme: 20.07.2024 - 11:55

ABD Başkanı Joe Biden'ın, eşi Jill olmayan bir kadını öpmeye eğildiğini gösteren yeni bir video sosyal medyada tartışma ve siyasi spekülasyonlara neden oldu. Tarihi belli olmayan görüntülerde Biden, mavi takım elbiseli bir kadınla etkileşimde bulunurken yakalandı.

Konuşma ilerledikçe, 81 yaşındaki ABD başkanı, kadını öpmek için eğiliyor, bu da Jill Biden'ın araya girip eşini bu etkileşimden uzaklaştırmasına neden oluyor. Bu olay, ABD başkanının yeterliliği konusundaki endişeleri yeniden alevlendirdi.

2024 BAŞKANLIK YARIŞI

Yayımlanan bir raporda, 81 yaşındaki ve yakın zamanda COVID-19 teşhisi konulan Biden'ın, eski Meclis Başkanı Nancy Pelosi ve eski Başkan Barack Obama da dahil olmak üzere önde gelen parti figürlerinin baskısı altında yarıştan çekilebileceği belirtildi.

New York Times'a göre, başkana yakın birkaç kişi, Biden'ın 5 Kasım seçimlerini kazanamayacağını kabul etmeye başladığını ve yarıştan çekilmesi gerekebileceğini bildirdi. Biden kampanya eş başkanı Cedric Richmond, MSNBC'ye yaptığı açıklamada, “New York Times'ın haberi tamamen yanlış. Başkan, yarışta olduğunu söyledi ve hikaye burada bitti” ifadelerini kullandı.