ABD Başkanı Joe Biden: 'Öldürülen siyahi genç için anıt dikilecek'

Yayınlanma: 25.07.2023 - 16:30

Güncelleme: 25.07.2023 - 16:30

ABD Başkanı Joe Biden, 1955 yılında ırkçı saldırı sonucu yaşamını yitiren 14 yaşındaki siyahi genç Emmett Till'in anısına ulusal anıt yapılacağını duyurdu.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ırkçı bir suikasta kurban giden Till'in, ölümünden sonra sivil haklar hareketinin önemli bir figürü haline geldiği bildirildi.

72 SAAT SONRA NEHİRDE BULUNMUŞTU

Chicago'lu genç, 1955 yılında, güney eyaletindeki aile üyelerini ziyaret ederken, beyaz bir kadına ıslık çalmakla suçlanmıştı. Daha sonra kaçırılıp parçalanmış cesedi 72 saat sonra bir nehirde bulundu. Annesi Mamie Till-Mobley, ABD’deki sivil haklar hareketinin bir militanı oldu ve bu anıtla da onurlandırılacağı aktarıldı.

BİRÇOK ANMA PANOSU DİKİLECEK

Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre, Illinois ve Mississippi'deki üç tarihi alan anma törenini oluşturulacağını söyledi. Bunlardan biri, Mamie Till-Mobley'nin oğlunun tabutunun açık kalması için ısrar ettiği ve böylece büyük kalabalığın Emmett Till'in deforme olmuş yüzünü görebileceği Chicago'daki bir kilise olacak.

Sözcü, Emmett Till anıtının "Siyah Amerikalıların maruz kaldığı baskı ve hayatta kalmalarına ilişkin daha büyük bir hikâyenin" parçası olacağını söyledi.