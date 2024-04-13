ABD Başkanı Joe Biden Orta Doğu'daki gelişmeleri takip etmek için tatilini yarıda kesti!

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi ile Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla tatilini yarıda keserek başkent Washington'a dönüyor.

AA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 21:11
ABD Başkanı Joe Biden Orta Doğu'daki gelişmeleri takip etmek için tatilini yarıda kesti!
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, Delaware'deki hafta sonu tatilini yarıda keserek ABD yerel saatiyle bugün öğleden sonra başkente dönecek.

Açıklamada, "Başkan bugün öğleden sonra Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili olarak ulusal güvenlik ekibiyle istişareler için Beyaz Saray'a dönüyor" ifadesine yer verildi.

Biden, önceki günkü açıklamasında, olası bir İran saldırısına karşı her anlamda İsrail'in destekçisi olacaklarını ifade etmişti. ABD medyasına yansıyan haberlerde ise İran'ın 48 saat içinde bir saldırı düzenleyebileceği ileri sürülmüş, Biden son açıklamasında ise İran'ın "her an" İsrail'e karşılık verebileceğini iddia etmişti.

İSRAİL-İRAN GERİLİMİ

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise "İran, topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız" açıklamasını yapmıştı.

Bazı ülkeler, bölgede tırmanan gerilim üzerine vatandaşlarına İran ve İsrail'e seyahat etmeme tavsiyesinde bulunmuştu.


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