Joe Biden'dan 'Ortadoğu' mesajı: Gerilimi tırmandırmak istemiyoruz
Ürdün'de üç Amerikan askerinin öldürülmesinin ardından İran'a vereceği tepki merak edilen ABD Başkanı Biden, Ortadoğu'da gerilimi tırmandırmak istemediğini söyledi.
Florida'da düzenleyeceği seçim kampanyası kapsamındaki gezi öncesi Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün'de üç ABD askerinin ölümüne yol açan insansız hava aracı saldırısını değerlendirdi.
ABD Başkanı Biden, İran'a karşı askeri bir karşılık verip vermeyeceğine ilişkin yaptığı açıklamada Ortadoğu'da gerilimi tırmandırmak istemediğini ifade etti.
Biden, "Ortadoğu'da daha büyük bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Aradığım şey bu değil" dedi.
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