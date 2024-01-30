Joe Biden'dan 'Ortadoğu' mesajı: Gerilimi tırmandırmak istemiyoruz

Ürdün'de üç Amerikan askerinin öldürülmesinin ardından İran'a vereceği tepki merak edilen ABD Başkanı Biden, Ortadoğu'da gerilimi tırmandırmak istemediğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2024 - 19:28
Joe Biden'dan 'Ortadoğu' mesajı: Gerilimi tırmandırmak istemiyoruz
Abone Ol google-news

Florida'da düzenleyeceği seçim kampanyası kapsamındaki gezi öncesi Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün'de üç ABD askerinin ölümüne yol açan insansız hava aracı saldırısını değerlendirdi.

ABD Başkanı Biden, İran'a karşı askeri bir karşılık verip vermeyeceğine ilişkin yaptığı açıklamada Ortadoğu'da gerilimi tırmandırmak istemediğini ifade etti.

Biden, "Ortadoğu'da daha büyük bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Aradığım şey bu değil" dedi.


ABD haberleri Joe Biden haberleri İran haberleri orta doğu haberleri

İlgili Haberler

CHP'den 'savunma projeleri gecikti' uyarısı: ABD'nin F-16 satışında görülmeyen detaylar...

CHP'den 'savunma projeleri gecikti' uyarısı: ABD'nin F-16 satışında görülmeyen detaylar...
Saldırılar peş peşe geliyor: ABD üssüne roket saldırısı

Saldırılar peş peşe geliyor: ABD üssüne roket saldırısı
'Saldırıda 3 ABD askeri ölmüştü...' Kule 22 nerededir, stratejik önemi nedir?

'Saldırıda 3 ABD askeri ölmüştü...' Kule 22 nerededir, stratejik önemi nedir?

En Çok Okunan Haberler