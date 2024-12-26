ABD Başkanı Joe Biden'dan Rusya'ya kınama
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna’ya yönelik füze ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği son saldırıyı "acımasız" olarak nitelendirdi.
ABD Başkanı Joe Biden, yazılı bir açıklama yaparak Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınadı.
Biden, açıklamasında, "Bu acımasız saldırının amacı, kış aylarında Ukrayna halkının ısınma ve elektriğe erişimini kesmek ve ülkenin enerji şebekesinin güvenliğini tehlikeye atmak" değerlendirmesini yaptı.
Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko, Rus ordusunun Ukrayna'nın enerji altyapısına yoğun saldırı düzenlediğini açıklamıştı.
Galuşçenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düşman, tekrar enerji sektörüne yoğun saldırı düzenledi" ifadesini kullanmıştı.
Etiketler: #ABD #ABD Başkanı Joe Biden #Rusya
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