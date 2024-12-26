ABD Başkanı Joe Biden'dan Rusya'ya kınama

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna’ya yönelik füze ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği son saldırıyı "acımasız" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'dan Rusya'ya kınama
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 26.12.2024 - 09:32

ABD Başkanı Joe Biden, yazılı bir açıklama yaparak Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınadı.

Biden, açıklamasında, "Bu acımasız saldırının amacı, kış aylarında Ukrayna halkının ısınma ve elektriğe erişimini kesmek ve ülkenin enerji şebekesinin güvenliğini tehlikeye atmak" değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko, Rus ordusunun Ukrayna'nın enerji altyapısına yoğun saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

Galuşçenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düşman, tekrar enerji sektörüne yoğun saldırı düzenledi" ifadesini kullanmıştı.


Etiketler: #ABD #ABD Başkanı Joe Biden #Rusya

İlgili Haberler

Rusya'dan kripto hamlesi: Uluslararası ödemelerde Bitcoin kullanımına başladı

Rusya'dan kripto hamlesi: Uluslararası ödemelerde Bitcoin kullanımına başladı
Rusya: ABD Afrika'da virüs laboratuvarları kurdu

Rusya: ABD Afrika'da virüs laboratuvarları kurdu
Rusya'da bir 'terör saldırısı'nın önlendiği bildirildi

Rusya'da bir 'terör saldırısı'nın önlendiği bildirildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler