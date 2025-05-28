ABD Başkanı ne kadar maaş alıyor?

ABD Başkanlığı, yalnızca siyasi sorumluluklarıyla değil, sunduğu maaş ve avantajlarla da dikkat çekiyor.

Başkanlık koltuğuna oturan kişi, yüksek maaşının yanı sıra çeşitli ayrıcalıklardan da yararlanıyor.

Ancak bu prestijli pozisyonun geliri, yıllar içinde enflasyon karşısında değer kaybetti.

Başkanlık maaşının hikayesi, geçmişten günümüze, ABD'nin enflasyonla imtihanını da başarıyla yansıtıyor.





TRUMP NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Ocak 2025 itibarıyla, ABD Başkanı'nın yıllık toplam maaşı 400 bin dolar, her ay düzenli olarak ödeniyor. Bu bilgi Amerika Birleşik Devletleri Yasaları’na göre belirlenmiş.

Elbette, maaşın yanında ciddi avantajlar da var. Başkan’a yıllık 50 bin dolar ek masraf ödeneği, 100 bin dolar seyahat ödeneği ve 19 bin dolar resmi eğlence bütçesi sağlanıyor. Kullanılmayan masraf ödeneği ise ABD Hazinesi'ne iade ediliyor.

Ayrıca, Başkan ve ailesi Beyaz Saray’da kira ödemeden ikamet edebiliyor. 5 bin 109 metrekarelik (55 bin metrekare) bu ikonik yapı, 132 oda, bir sinema salonu ve bir de bowling salonu içeriyor.





GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BAŞKANLIK MAAŞLARI

Başkanlık maaşına son zam 1999’daki bir düzenlemeyle yapılmıştı. Yüzeyde maaş, yıllar içinde önemli ölçüde artmış gibi görünse de, enflasyon etkisi hesaba katıldığında maaşın alım gücü aslında zaman içinde azaldı.

1969’dan 1999’a kadar ABD Başkanı’nın yıllık maaşı 200 bin dolardı (Bugünkü değeri yaklaşık 1,7 milyon dolar). 1949-1969 döneminde maaş 100 bin dolardı (Bugünkü karşılığı yaklaşık 1,3 milyon dolar).

Daha geriye gidersek, 1909-1949 arasında Başkan’a yıllık 75 bin dolar ödeniyordu (günümüzde yaklaşık 2,6 milyon dolar değerinde). 1873’te bu maaş 50 bin dolar (bugünkü değeri yaklaşık 1,3 milyon dolar), 1789’da ise 25 bin dolar (bugün yaklaşık 896 bin dolar değerinde) olarak belirlenmişti.





HANGİ BAŞKANLAR MAAŞINI BAĞIŞLADI?

Geçmişte az sayıda ABD Başkanı maaşlarını almayı reddetti. Örneğin, milyarder iş insanı Donald Trump, Başkanlık maaşını almayı kabul etmedi. 400 bin dolarlık maaşının sadece 1 dolarını aldı ve geri kalanını Ulusal Park Hizmetleri, ABD Genel Cerrahlık Ofisi, Tarım Bakanlığı ve Ulusal Alkol Bağımlılığı ve Alkolizm Enstitüsü gibi kurumlara bağışladı.

Ancak unutulmaması gereken bir nokta var: Trump, başkanlık döneminde otelleri, golf sahaları ve diğer işletmelerinden ciddi gelir elde etmeye devam etti. Başkanlığı süresince toplamda yaklaşık 1,6 milyar dolar gelir elde ettiği, ancak net servetinin önemli ölçüde düştüğü bildirildi.

Başka bir zengin Başkan olan John F. Kennedy, maaşını çeşitli hayır kurumlarına bağışlamıştı. Aynı şekilde Herbert Hoover da maaşını hayır işlerine vermişti.