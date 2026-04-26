ABD Başkanı Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri... Salondan çıkarıldı

26.04.2026 07:24:00
Donald Trump, Washington'da Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde silah sesleri duyulması üzerine güvenlik nedeniyle korumaları tarafından salondan dışarı çıkarıldı. Olayın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, silahlı saldırganın güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını bildirdi.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin yemeğine başkanlığı döneminde ilk kez katılan ABD Başkanı Donald Trump, salonda duyulan bağrışmalar ve silah sesleri sonrası Hilton Otel'de düzenlenen etkinlik alanından apar topar dışarı çıkarıldı.

Canlı yayında verilen etkinlikte, yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra sesler yükselirken Trump’ın koruma ekipleri uzun namlulu silahlarla salonda görüldü.

Güvenlik bariyerlerini yıkarak Trump'ın oturduğu masaya ulaşan güvenlik birimleri, ABD Başkanı ve eşi Melania Trump'ı hızla aralarına alarak salondan uzaklaştırdı.

Salondaki bazı davetlilerin olay sırasında çığlık attığı, bazılarının ise USA (ABD) diye tezahürat yaptığı duyuldu.

TRUMP: “SİLAHLI SALDIRGAN YAKALANDI”

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin başkentindeki yemekte yaşanan silahlı saldırıyla ilgili ayrıntıları aktardı.

Silah seslerinin duyulmasının ardından gizli servis görevlileri tarafından eşi Melaina ile salondan çıkarılan Trump, dakikalar sonra yaptığı paylaşımda, saldırganın yakalandığını bildirdi.

Trump, "Oldukça hareketli bir akşamdı. Gizli servis ve kolluk kuvvetleri harika bir iş çıkardı. Hızlı ve cesurca hareket ettiler. Silahlı saldırgan yakalandı" ifadelerini kullandı.

Salondaki programın devam etmesini önerdiğini belirten Trump, "Ancak bu konuda tamamen kolluk kuvvetlerinin yönlendirmesine uyacağım" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, bu kararın ne olursa olsun akşamın "planlanandan çok daha farklı geçeceğini ve bu geceyi yeniden düzenlemek zorunda kalacaklarını" kaydetti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde canlı ele geçirilen silahlı saldırganın otel lobisinde elbiseleri çıkarılmış şekilde yüzüstü yattığı görüldü.

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD Başkanı'nın Beyaz Saray'da bir açıklama yapmaya hazırlandığı bilgisini paylaştı.

Trump, saldırının İran savaşıyla bağlantılı olup olmadığı sorusuna "Sanmıyorum." yanıtını verdi

Trump duyurdu: İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 3 hafta uzatıldı ABD Başkanı Trump, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin 3 hafta uzatıldığını açıkladı. Trump “ABD, Lübnan’ı Hizbullah’a karşı korumasına yardımcı olmak için ülkeyle birlikte çalışacak” dedi.
Trump önce tepki gösterdi, sonra cevapladı: 'İran'a neden nükleer silah kullanayım ki?' ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın siyasi anlamda bir "karmaşa" içinde olduğunu ve bunun çözülebilmesi için ateşkesi uzattığını savunarak, "İran bir anlaşma yapmak istiyor. Onlarla görüşüyoruz ama ülkenin başında kimin olduğunu bile bilmiyorlar. Tam bir kargaşa içindeler. Bu yüzden, bu kargaşayı biraz olsun gidermeleri için onlara küçük bir şans vermek istedik" dedi.
Trump’tan Pakistan kararı: İran görüşmesi ziyareti iptal edildi! ABD basınına göre Donald Trump, İran’la planlanan temaslar kapsamında Steve Witkoff ve Jared Kushner’in Pakistan ziyaretini iptal etti.