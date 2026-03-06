ABD Başkanı Trump'tan 'İran'a karadan işgal' yanıtı: 'Bunu konuşmak boşuna'

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'le birlikte günlerdir hava saldırısı yaptıkları İran'a karşı bir "kara harekatı"nın gündemde olup olmadığına yönelik soru üzerine konuştu.

ABD basınına konuşan Trump, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin ABD ve İsrail güçlerinin kara işgaline hazır olduğunu ve bunun "işgalciler için felaket" olacağını söylemesiyle ilgili soru üzerine "bununla ilgili konuşmanın boşuna olacağını" belirterek şu anda bir işgal hazırlığının sözkonusu olmadığını ima etti.

Yaptığı açıklamada, İran'ın liderlik yapısının tamamen ortadan kaldırılmasını istediğini ve "iyi bir lider" için aklında bazı isimler olduğunu belirten Trump, "İçeri girip her şeyi temizlemek istiyoruz. 10 yıllık bir süreçte yeniden inşa edecek birini istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"KÜRTLER SALDIRMAK İSTERSE TAMAMEN DESTEKLERİM"

"İyi bir lidere sahip olmalarını istiyoruz. İyi iş çıkaracağını düşündüğüm bazı kişiler var" diye konuşan ABD lideri, aklındaki isimlerin çatışmalardan sağ çıkmalarını sağlamak için de adımlar attıklarını söyleyip "Onları izliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Trump, İran'daki silahlı Kürt grupların devlete saldırmasının da "harika" olacağını savundu. Irak'ta konuşlu İranlı Kürt güçlerin sınırdan İran'a girme olasılığıyla ilgili soruyu yanıtlayan Trump, "Bence bunu yapmak istemeleri harika. Tamamen desteklerim" dedi. Irak'ta sürgündeki İranlı Kürt güçlerin İran'a karadan saldırı için ABD ile temas halinde olduğu daha önce de kamuoyuna yansımış ama resmen doğrulanmamıştı.