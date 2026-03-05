Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'na 'siyasi yasak' istenilen 'çirkin davası'nda karar!

Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın önceki duruşmasında, İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat müvekkilinin sözlerinin suç oluşturmadığını savunmuş, buna rağmen kanunda öngörülen ön ödeme tutarının yatırıldığını belirterek davanın düşürülmesini talep etmişti.

Savcı da ön ödemenin yapıldığına ilişkin makbuzun dosyaya sunulduğunu belirterek davanın düşürülmesi yönünde görüş bildirmiş, mahkeme kararını açıklamak üzere duruşmayı 5 Mart’a ertelemişti.

Mahkeme, bugün görülen ikinci duruşmada kararını açıkladı. Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi, ön ödeme yapılmış olması nedeniyle davanın düşürülmesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

İddianamede, İmamoğlu’nun bir fuar ziyareti sırasında Serkan Şahin’e “Çirkin siyasetine devam et, sen bayağı çirkinsin” sözlerini söylediği iddia edilmişti. Bu sözler nedeniyle İmamoğlu hakkında “hakaret” suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edilmiş, ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi uyarınca siyasi yasak uygulanması da istenmişti.

Mahkemenin ön ödeme hükümlerinin uygulanmasıyla birlikte dosya esasa girilmeden kapandı ve dava düşmüş oldu.