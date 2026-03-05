Riyad semalarında duman görüldü: Diplomatik bölgede güvenlik uyarısı

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ın kuzeyinde duman görüldüğü bildirildi.

Riyad’ın diplomatik bölgesi olarak bilinen Al Safarat’ta görev yapan diplomatlar ve büyükelçilik çalışanlarına, olası bir tehdit nedeniyle bulundukları yerlerde kalmaları ve güvenli alanlara geçmeleri talimatı verildi.

Konuya doğrudan bilgisi olan üç kaynak, diplomatik misyonlara “yerinde kalma ve sığınma” uyarısı yapıldığını belirtti.

Yetkililer, bugün Riyad’da bildirilen ilk güvenlik olayı olduğunu ifade ederken, kuzey bölgede görülen dumanın nedenine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Olayın niteliği ve olası tehdide ilişkin detayların araştırıldığı bildirildi.