ABD Başkanı Trump, Zelenski’ye diktatör demişti... Ukrayna askeri ne düşünüyor?

Yayınlanma: 27.02.2025 - 11:55

Güncelleme: 27.02.2025 - 12:01

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte gönüllü olarak orduya katılan Ukraynalı asker Olena Ryzh Ivanenko, Cumhuriyet’e verdiği röportajda Washington’un değişen tavrına ‘şaşırmadığını’ belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin de her insan gibi hataları olduğunu söyleyen Ivanevko Batı’nın Ukrayna’yı yalnız bırakıp bırakmadığı sorusuna ise: Bir ihanet var ama bu sadece Ukrayna'ya değil, insanlığa yapılan bir ihanet.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 24 Şubat 2022’de Ukrayna’ya yönelik "özel askeri operasyon" başlattığını duyurmasıyla patlak veren işgal girişimi üçüncü yılını geride bıraktı. Savaşın başlangıcında gönüllü olarak orduya katılan Ukraynalı asker Olena Ryzh Ivanenko, Cumhuriyet’e verdiği röportajda, savaş sürecinde yaşadıklarını ve ABD’nin değişen tutumuna ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

"KAÇMAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİM"

Savaş başlamadan önce restoran işletmeciliği sektöründe 20 yıl boyunca çalışan ve farklı görevlerde yer alan Ivanenko, işgalin ilk saatlerini şu sözlerle anlattı:

"24 Şubat sabahı bir çevrimiçi toplantıya katılmak için erken kalkmıştım. Kulaklığımla müzik dinleyerek sunum hazırlıyordum. Bildirimleri kapattığım için sesleri fark etmedim. Saat 6’da komşularım bana haber verdi. O an savaşın başladığını anladım. Birçok kişi kaçmayı seçti ama ben evimi terk etmek yerine savunmaya karar verdim. Ne yapacağımı bilmiyordum, birkaç gün araştırma yaptım ve gönüllü olarak çalışmaya başladım. Özellikle Kiev ve çevresindeki tahliyelerde görev aldım."

“ESKİSİ GİBİ OLMADI”

Ivanenko, gönüllü faaliyetlerinin ardından bir süre ailesinin yanına gitse de, savaşın hayatın her alanına yayıldığını ve artık geri dönüş olmadığını fark ettiğini söyledi:

"Odessa’ya ailemin yanına gittim ama döndüğümde hayat savaşa adapte olmuştu. Restoran işine geri döndüm ancak orada kendimi ait hissetmiyordum. Askerliğin bana uygun olup olmadığını düşündüm. Sivillere eğitim veren bir merkez buldum ve orada bir süre eğitim aldıktan sonra bunun bir tercih değil, zorunluluk olduğunu anladım. 14 Aralık 2022’de orduya katıldım. İlk başta bazıları garipsedi ama zamanla alıştılar."

"İLK SALDIRAN GRUBUN İÇİNDEYDİM"

Ivanenko, Ukrayna ordusunun en güçlü birliklerinden biri olarak gösterilen 47. Ayrı Mekanize Tugayı'nda görev alarak nişancı olarak eğitildi. Haziran 2023’te düzenlenen karşı saldırıda ön saflarda yer aldığını anlattı:

"Hazırlık sürecimiz tamamlandıktan sonra, 5-6-7 Haziran 2023’te karşı saldırıya başladık. 17 Haziran'da en büyük çatışmalardan birini yaşadık. İlk saldıran grupta ben de vardım. Kadınlar için hayal edilemeyecek bir sahneydi ama oradaydım. O gün çok fazla kayıp verdik. Manevi abim gibi gördüğüm dostumu ellerimde kaybettim. O gün ben de yaralandım. Sadece bir asker değil, aynı zamanda tıbbi personel olarak da görev yapıyordum. İlk yardım eğitimi almıştım ve ihtiyaç duyulan her an yaralılara müdahale ediyordum."

"ABD'NİN TAVRINA ŞAŞIRMADIM"

Ukrayna'nın Batı ile ilişkilerine de değinen Ivanenko, ABD'nin ve diğer müttefiklerin zaman zaman değişen politikalarının kendisini şaşırtmadığını belirtti:

"Hem partnerlerimizden hem de düşmanlarımızdan gelecek hamleleri her zaman ihtimal dahilinde değerlendiriyorum. Ukrayna olarak müttefiklerimizin desteğini bekleyeceğiz ancak sadece buna bel bağlamak bana ütopik geliyor. Trump bugün bir şey söyler, yarın başka bir şey der. Benim görevim ise değişmez. Cephede her gün yapmam gereken işler var. Uluslararası politikalar değişir ama bizim gerçeğimiz sabit: Ülkemiz saldırı altında ve onu savunmalıyız. Trump’ın Ukrayna’nın seçilmiş cumhurbaşkanına karşı çıkan ifadeleri var. Hiç mi hata yapmıyor? Evet onun da hataları oluyor ama cephe hattında benim de hatalarım oluyor."

"İNSANLIĞA İHANET EDİLİYOR"

Batı’nın Ukrayna’yı yalnız bırakıp bırakmadığı sorusuna ise Ivanenko, daha geniş bir perspektiften bakarak yanıt verdi:

"Bir ihanet var ama bu sadece Ukrayna'ya değil, insanlığa yapılan bir ihanet. 1990’larda imzaladığımız mutabakatlarla güvence aldık ama yarı yolda bırakıldık. 2014’te bize sözler verildi, yine yarı yolda bırakıldık. İnsanlık, hem gelişim hem de yıkım yolunda paralel ilerliyor. Demokrasi dediğimiz sistem, bir avuç diktatöre karşı koyamıyor. Ukrayna'nın yaşadığı acılardan diğer halkların ders çıkarması gerekiyor. Biz askeriz, savaşımız cephede ancak Ukrayna’nın savaşı her santimetresinde sürüyor."

"BARIŞI EN ÇOK BİZ İSTİYORUZ"

Savaşın bitmesi için Ukrayna tarafının her zaman çözüm arayışında olduğunu söyleyen Ivanenko, müzakerelerin önemini vurguladı:

"Her savaş müzakereyle biter. Barışı en çok biz istiyoruz. Eğer barışın sürdürülebilirliğini sağlayacak bir müzakere olacaksa, keşke bugün yapılsa. Ama burada bir gerçek var: Ülkemize saldıran bir güç var ve biz onu püskürtmek zorundayız. Mücadelemiz devam edecek"

TRUMP NE DEDİ?

ABD Başkanı Trump sosyal medya platformu Truth Social’dan Perşembe günü yaptığı paylaşımda, “Mütevazı derecede başarılı bir komedyen olan Volodimir Zelenski ABD’yi 350 Milyar Dolar harcamaya, kazanılamaz ve ABD ile TRUMP olmadan asla anlaşmaya varamayacağı bir savaşa girmeye ikna etti” diye yazdı. ABD’nin Avrupa’dan Ukrayna savaşı için 200 milyar dolar daha fazla harcadığını belirten Başkan Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin seçim yapmayı reddettiğini ve kamuoyu anketlerinde destek oranının da son derece düşük olduğunu savundu. “Seçimler olmadan Diktatör olarak Zelenski hızlı hareket etse iyi olur yoksa geriye bir ülkesi kalmayacak” ifadelerini kullandı. Kendisinden önceki Başkan Joe Biden’ın Ukrayna politikasını eleştiren Başkan Trump Avrupa’nın barışı getiremediğini savundu; “Ukrayna’yı seviyorum ama Zelenski berbat bir iş çıkardı. Ülkesi paramparça ve MİLYONLAR gereksiz şekilde öldü ve bu devam ediyor” diye yazdı.