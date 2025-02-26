Ukrayna-ABD çatlağı derinleşiyor: 'Nükleer silah' talebi reddedildi

Yayınlanma: 26.02.2025 - 14:32

Güncelleme: 26.02.2025 - 14:32

ABD Dışişleri Bakanı Marko Rubio, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin nükleer kapasiteye sahip olma çağrılarını reddederek, bu fikri gerçekçi bulmadığını açıkladı.

Rubio, Washington'un küresel olarak “nükleer azaltma arayışında” olduğunu söyledi.

Breitbart News'e verdiği bir demeçte Rubio, “Kimsenin bunun ciddi bir teklif olduğunu düşüneceğini sanmıyorum, ne de onları nükleer silahlarla donatmanın soruna bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Biz daha az nükleer silah sahibi ülke istiyoruz, daha fazla değil” dedi.

ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg da daha önce Ukrayna'nın nükleer silah edinme olasılığını “zayıf ile hiç arasında bir yerde” olarak değerlendirerek, Zelensky'nin önerisinin “sağduyuya” aykırı olduğunu savunmuştu.

ZELENSKİY NE DEMİŞTİ?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geçtiğimiz haftalarda ülkesinin NATO’ya kabul edilmemesi halinde Batılı ülkelerden nükleer silah talep etti.

Zelenskiy, Ukrayna’nın NATO’ya katılım sürecinin yıllar veya on yıllar sürebileceğini, bu süre zarfında ülkesinin güvenliğinin sağlanması gerektiğini kaydetti.

Zelenskiy, “Ukrayna’nın NATO’ya katılım süreci yıllar veya on yıllar sürebilir, bu süre zarfında bizi bu kötülükten ne koruyacak? Hangi yardım paketi, hangi füzeler? Bize nükleer silah mı verecekler? O zaman bize nükleer silah versinler” dedi.

Halihazırdaki füzelerin nükleer füzeleri durduramayacağını belirten Zelenskiy, tek seçeneğin bu olduğunu savundu.