ABD baskısı, İran direnci: Müzakereler nasıl ilerliyor?

İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen bir diplomatik toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin baskılara boyun eğmeyeceğini vurguladı.

Arakçi, “İran İslam Cumhuriyeti’nin gücünün sırrı, zorbalığa ve dayatmalara karşı durabilmesidir. Bizim atom bombamız, büyük güçlere ‘hayır’ diyebilme gücümüzdür” dedi.

Bu açıklama, ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle yürütülen nükleer müzakerelerin hemen ardından geldi. Arakçi, İran’ın uranyum zenginleştirme hakkından vazgeçmeyeceğini yineleyerek Washington’la en temel anlaşmazlık noktalarından birine işaret etti.

Arakçi’nin “atom bombası” ifadesini retorik bir araç olarak kullanması dikkat çekti. İran uzun süredir nükleer programının barışçıl amaçlar taşıdığını savunsa da Batılı ülkeler ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Tahran’ın geçmişte askeri nitelikli bir nükleer program yürüttüğünü iddia ediyor.

İran, uranyumu yüzde 60 saflığa kadar zenginleştirerek, silah yapımında gerekli yüzde 90 seviyesine oldukça yaklaşmış durumda. Tahran yönetimi ise dini lider Ali Hamaney’in nükleer silahı yasaklayan fetvasını hatırlatarak atom bombası hedefi olmadığını savunuyor.

PEZEŞKİYAN'DAN ILIMLI MESAJ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise ABD ile Umman’da yapılan görüşmeleri “ileri doğru atılmış bir adım” olarak değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Pezeşkiyan, “Diyalog her zaman barışçıl çözüm stratejimiz oldu. İran halkı saygıya saygıyla karşılık verir, ancak zor dilini kabul etmez” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan’ın Arakçi’ye müzakereleri sürdürme talimatını, dini lider Hamaney’in onayıyla verdiği belirtiliyor.

ABD UÇAK GEMİSİ BÖLGEDE

Müzakereler sürerken ABD’nin bölgedeki askeri varlığı da dikkat çekiyor. Washington, uçak gemisi USS Abraham Lincoln’ü, savaş gemileri ve savaş uçaklarıyla birlikte Orta Doğu’ya konuşlandırdı. Bu adım, İran’a yönelik askeri baskının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Oramiral Brad Cooper’ın Umman’daki görüşmeler sırasında bölgede bulunması da “askeri hatırlatma” olarak değerlendirildi.

Trump, Umman’daki görüşmelerin ardından İran’ın “anlaşma yapmak istediğini” savunsa da ikinci tur müzakerelerin ne zaman ve nerede yapılacağı henüz netleşmedi. Arakçi ise geçmişte müzakereler sürerken ABD’nin İran’a saldırı düzenlediğini hatırlatarak, sürecin risklerine dikkat çekti.

“Bir adım geri atarsanız, bunun nereye kadar gideceği belli olmaz” diyen Arakçi, Tahran’ın müzakere masasında geri adım atmayacağının sinyalini verdi.