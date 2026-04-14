ABD baskısına karşı hamle: Grönland’da kritik atama

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, selefi Mute Egede’yi dışişleri bakanlığı görevine getirdiğini açıkladı.

Egede’nin sorumluluk alanına dış politikanın yanı sıra maden kaynakları ve iş politikaları da dahil edildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ın kontrolüne yönelik açıklamaları, ada yönetimi ile Batılı müttefikler arasında gerilime yol açtı.

Washington, güvenlik gerekçeleriyle Grönland’a ihtiyaç duyduğunu savunurken, Avrupa ülkeleri bu yaklaşımı reddediyor.

2025 ortasına kadar başbakanlık görevini yürüten Egede, daha önce yaptığı açıklamalarda Grönland’ın “satılık olmadığını” ve adanın geleceğine halkın karar vereceğini vurgulamıştı.

Grönland, Danimarka ve ABD arasında ocak ayından bu yana yürütülen temasların sürdüğü ve yeni görüşmelerin planlandığı bildirildi.

Yeni atamanın, bu kritik süreçte diplomatik temasları hızlandırması bekleniyor.