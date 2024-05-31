Son Dakika... ABD duyurdu: İsrail ateşkes önerisi sundu!

Son dakika haberi... ABD Başkanı Biden, İsrail'in yeni bir kapsamlı ateşkes önerisi sunduğunu açıkladı. Biden, İsrail'in Katar aracılığıyla Hamas'a yeni bir ateşkes teklifi sunduğunu ve yeni teklifin 'kalıcı bir ateşkes ve tüm esirlerin serbest bırakılması için bir yol haritası' olduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2024 - 21:12
Son Dakika... ABD duyurdu: İsrail ateşkes önerisi sundu!
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