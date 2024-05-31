Son Dakika... ABD duyurdu: İsrail ateşkes önerisi sundu!
Son dakika haberi... ABD Başkanı Biden, İsrail'in yeni bir kapsamlı ateşkes önerisi sunduğunu açıkladı. Biden, İsrail'in Katar aracılığıyla Hamas'a yeni bir ateşkes teklifi sunduğunu ve yeni teklifin 'kalıcı bir ateşkes ve tüm esirlerin serbest bırakılması için bir yol haritası' olduğunu söyledi.
AYRINTILAR GELİYOR...
En Çok Okunan Haberler
-
- Hepsi imam hatipli
- Cumhuriyet aydını Dr. Erdal Atabek yaşamını yitirdi
- Pensilvanya'daki çiftlikte sessizlik
- Yurttaş Özel'i nasıl değerlendiriyor?
- Komisyona gelen 'bilgi' kameralara yansıdı
- 'Kemal Bey açıklığa kavuşturmalı'
- Parayı 1300 kilometre gidip dolandırıcılara teslim etti
- Otomobilde 7 Temmuz krizi!
- Filenin Sultanları, Sırbistan'ı devirdi!
- İmamoğlu'ndan, Tevfik Göksu'ya ziyaret