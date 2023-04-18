ABD, Brezilya Devlet Başkanı Lula'nın yorumlarına tepki gösterdi

Yayınlanma: 18.04.2023 - 08:18

Güncelleme: 18.04.2023 - 08:18

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük çevrim içi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın Çin ziyareti sırasında Ukrayna savaşıyla ilgili ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) "barıştan söz etmeye başlaması gerektiği" şeklindeki açıklamasıyla ilgili Kirby, ABD ve Avrupa'nın barış istemediğini ima etmenin problemli olduğunu söyledi.

Kirby, Brezilya'nın gerçeklere hiç bakmadan Rus ve Çin propagandasını tekrarladığı görüşünü savundu.

Ukrayna'da "adil bir barışı" desteklediklerini söyleyen Kirby, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin askerlerini çekerse bugün savaşın sona erebileceğini kaydetti.

Kirby, Brezilya'nın, Ukrayna'nın savaşın sona ermesi için Kırım'ı Rusya'ya bırakması gerektiği yönündeki yorumlarının yanlış olduğu değerlendirmesinde bulundu.

SUDAN

Sudan'daki çatışmaları kınadıklarını ifade eden Kirby, Afrika Birliği ve Arap Ligi başta olmak üzere bölgesel aktörlerle iletişim halinde olduklarını bildirdi.

Kirby, Sudan'daki Amerikan vatandaşlarını durumu azami ciddiyetle ele almaya çağırdıklarını belirterek, Hartum'daki belirsiz güvenlik durumu ve havaalanının kapalı olması nedeniyle şu anda ABD hükümetinin koordineli bir tahliye planı olmadığını aktardı.

Koordinatör Kirby, ülkesinin, Sudan'da taraflara çatışmaların sonlandırılması çağrısını yineledi.