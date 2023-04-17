Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov, Türkiye'ye geliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile bir araya gelecek.

AA
Yayınlanma: 17.04.2023 - 16:30
Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov, Türkiye'ye geliyor
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Hulusi Akar'ın daveti üzerine Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Hulusi Akar, Kubrakov ile Kayseri’de bir araya gelecek.

Görüşmede, Türkiye’nin girişimleri ile oluşturulan tahıl girişimi başta olmak üzere ikili konuların ele alınması bekleniyor.


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