Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov, Türkiye'ye geliyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile bir araya gelecek.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Hulusi Akar'ın daveti üzerine Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.
Hulusi Akar, Kubrakov ile Kayseri’de bir araya gelecek.
Görüşmede, Türkiye’nin girişimleri ile oluşturulan tahıl girişimi başta olmak üzere ikili konuların ele alınması bekleniyor.
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