ABD, Bulgaristan'daki NATO komutanlığına "zırhlı" destek verecek

20 Mart 2022 Pazar, 10:21

Bulgaristan'a resmi ziyarette bulunan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD’nin Bulgaristan’a verdiği destek için teşekkür eden Başbakan Petkov, “Vladimir Putin’in başlattığı savaş tüm Avrupa’yı riske soktu. Maalesef, artık hiçbir devlet tek başına güvende olduğuna dair aldanarak yaşayamaz. Bu karmaşık ortamda kimse kendi güvenliğini tek başına sağlayamaz. Bizim güvenliğimiz de NATO’daki müttefiklerimizle birlikte ortak savunmaya bağlı. Biz NATO’yuz” diye konuştu.

“ABD, Bulgaristan’daki, Avrupa’nın NATO Yüksek Komutanlığına bağlı birliğine bir 'Stryker' zırhlı araç bölüğü yollayacak” diyen Petkov, bu birliğin komutanının bir Bulgar subay olmasını teklif edeceklerini, diğer NATO müttefiklerinden de birliğe katkı beklediklerini anlattı.

UKRAYNA’YA ASKERİ YARDIM

Bakan Austin ile görüşmelerinde hiçbir şekilde Ukrayna’ya askeri yardım yollanması meselesinin ele alınmadığını vurgulayan Petkov, “Şu ana kadar sadece insani yardım, ortak strateji ve NATO Doğu Kanadı'nın desteklenmesinden söz edildi. Bu aşamada askeri yardım kararı imkansız olup, (böyle bir karar) sadece parlamento tarafından alınabilir” ifadesini kullandı.

Petkov, Ukrayna’ya insani ve diğer yardımların yapıldığına, göçmenlerin barındırıldığına işaret ederek, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy'nin görüşmelerinde bunun için kendisine teşekkür ettiğini aktardı.

“UKRAYNA’DAKİ SAVAŞ BİR TRAJEDİDİR”

Austin de Ukrayna’daki savaşın bir trajedi olduğunun altını çizerek, “Rusya’nın saldırısı cesur Ukraynalı askerlerin ve masum sivil halkın arasında korkunç can kayıplarına yol açtı. Ancak aynı zamanda Rusya’nın saldırganlığı Ukrayna halkı, NATO ve özgür dünyayı birleştirdi. Ülkelerimiz arasında savunma alanındaki iş birliğimiz asla bu kadar güçlü olmamıştır. Bulgaristan savunma alanında azimle çalışmalarını sürdürüyor” dedi.



Ülkenin NATO komutanlığında kurmakta olduğu çok uluslu askeri birimin önemine dikkati çeken Austin, şöyle devam etti:

“Bulgaristan’ın attığı bu önemli adıma tamamen destek veriyoruz. Müşterek angajmanlarımız diğer müttefiklere örnek olacak. Bulgaristan’ın askeri hazırlığı ve müttefikleri ile çalışma uyumluğunun artırılması, Avrupa’nın nesiller boyunca benzerini görmediği en büyük güvenlik tehditlerinden biriyle yüzleşirken, bugünlerde gerçekten kilit önem taşıyor.”

Lloyd Austin, Avrupa’da kalıcı barışın sağlanması için çabalarını sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

Ziyaretinin ilk gününde Austin, Bulgaristan’ın güneydoğusundaki Novo Selo kara kuvvetleri poligonunda Bulgar ve ABD askerlerinin katılımıyla süren ortak eğitim ve tatbikat çalışmalarını inceledi. Austin, bugün, ülkeden ayrılmadan önce Bulgaristan Savunma Bakanı Dragomir Zakov ile bir araya gelecek.