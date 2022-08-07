ABD Büyükelçisi, Finlandiya'nın NATO üyeliği, 'Türkiye'ye de bir mesaj'
ABD büyükelçisi, "Finlandiya'nın ABD'deki NATO üyeliğinin hızla onaylanması Türkiye'ye de bir mesaj" dedi.
Helsinig Sonamat gazetesinin haberine göre; ABD'nin Finlandiya Büyükelçisi Douglas Hickey, "ABD Senatosunun Finlandiya'nın NATO üyeliğine verdiği güçlü desteğin, ABD'nin şu anda hem NATO'daki askeri ittifaka hem de Finlandiya ve İsveç'in gelecekteki üyeliğine ne kadar bağlı olduğunu gösterdiğini" söyledi.
Hickey, "Bu, bu ülkelerin NATO üyeliğine bağlı olduğumuzu ve mümkün olan tüm araçlarla desteklemeye hazır olduğumuzu gösteriyor. Türkiye dahil tüm ülkelere ABD'nin bu konuyu ne kadar ciddiye aldığına dair bir mesaj gönderiyor" açıklamasında bulundu.
Video Haberler
- Mezuniyet töreni Devrim'de yapıldı
- Binanın 3. katından düşerek hayatını kaybetti
- İstanbul Boğazı'nda arıza yapan gemi demirletildi
- Ukrayna'dan gelen 3 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçecek
- Dere kenarından ördek ve kaz yumurtası topluyor
- İstanbul'da sabaha karşı dev karşılama!
- Öldüresiye dövüldü, saldırganlar tanıdık çıktı
- Enginyurt ve Latif Şimşek canlı yayında birbirine girdi
- Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı
- Küba'da patlama: 121 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan hayatını kaybetti
- Erdoğan'dan KPSS açıklaması
- Emel Sayın'ı yıkan haber: Sosyal medyadan duyurdu
- Valinin 'şeyh' sevgisi
- Sedat Peker'den yeni görüntü
- İstanbul Havalimanı'ndaki gofret fiyatı dudak uçuklattı
- 'Yaptığınız zulüm yanınıza kalmaz'
- Meteoroloji'den 'gök gürültülü sağanak yağış' uyarısı
- Erdoğan'a kötü haber: AKP seçmeni neden vazgeçti?
- MEB, 65 okul için inceleme başlattı