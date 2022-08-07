ABD Büyükelçisi, Finlandiya'nın NATO üyeliği, 'Türkiye'ye de bir mesaj'

ABD büyükelçisi, "Finlandiya'nın ABD'deki NATO üyeliğinin hızla onaylanması Türkiye'ye de bir mesaj" dedi.

cumhuriyet.com.tr
07 Ağustos 2022 Pazar, 10:32
ABD Büyükelçisi, Finlandiya'nın NATO üyeliği, 'Türkiye'ye de bir mesaj'
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Helsinig Sonamat gazetesinin haberine göre; ABD'nin Finlandiya Büyükelçisi Douglas Hickey, "ABD Senatosunun Finlandiya'nın NATO üyeliğine verdiği güçlü desteğin, ABD'nin şu anda hem NATO'daki askeri ittifaka hem de Finlandiya ve İsveç'in gelecekteki üyeliğine ne kadar bağlı olduğunu gösterdiğini" söyledi.

Hickey, "Bu, bu ülkelerin NATO üyeliğine bağlı olduğumuzu ve mümkün olan tüm araçlarla desteklemeye hazır olduğumuzu gösteriyor. Türkiye dahil tüm ülkelere ABD'nin bu konuyu ne kadar ciddiye aldığına dair bir mesaj gönderiyor" açıklamasında bulundu.


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