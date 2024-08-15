ABD Büyükelçisi Flake: Suriye ile normalleşmeyiz

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, başkentte bazı diplomasi muhabirleri ile bir araya geldi.

Doğa Öztürk
Yayınlanma: 15.08.2024 - 04:00
ABD Büyükelçisi Flake: Suriye ile normalleşmeyiz
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Görev süresinin 1 Eylül’de sona ereceği açıklanan ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff  Flake, başkentte bazı diplomasi muhabirleri ile bir araya geldi. 3 yıllık görev süresinin değerlendirmesini yapan Flake, Cumhuriyet’in Suriye ile normalleşme sürecine ilişkin sorusuna yönelik “ABD, Suriye ile ilişkileri normalleştirmeyecek” dedi. Şam’ın 2023’te Arap Birliği’ne dönüşünün herhangi bir olumlu değişiklik getirmediğini savunan Flake, ABD’nin Suriye konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararına bağlı kalmaya devam ettiğini ifade etti. 

Flake ayrıca Türkiye’ye 40 adet yeni F-16 ve 79 adet modernizasyon kiti satışına ilişkin Kongre bildiriminin yapıldığı ve anlaşmanın imzalandığını aktardı, ‘S-400 meselesine’ bir çözüm bulunması gerektiğini belirtti.


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