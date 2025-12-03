ABD Büyükelçisi'nden skandal sözler: Ulus devletler 1919’dan beri önümüzde engel

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, İstanbul Fener’deki Patrikhane ziyareti sırasında, Yunan Kathimerini gazetesine verdiği mülakatta, Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması talebinin yanı sıra, Ankara ile Atina arasındaki sorunları 'çözme' niyetine işaret etti.

Doğu Akdeniz’deki durumu da değerlendiren Barrack, şöyle konuştu:

Dünyada gördüğümüz şey, geçmişin pişmanlıklarını bir kenara bırakıp yeni bir paradigma yaratma yönünde yeni bir ivme. Ve bu, Yunanistan ve Türkiye ile başlamalı. Birbirine bağlı iki büyük ülkenin, yüzlerce, binlerce yıl önce yaşanan olaylar yüzünden hâlâ birbirlerine kin beslemesi mantıklı değil.

'ZAMANI GELDİ' MESAJI

Harici.com.tr'de yayınlanan habere göre Barrack, ABD Başkanı Donald Trump ile “Bu iki tuğlayı yeni bir şekilde, adım adım bir araya getirmek için bir şekilde harç görevi görebilir miyiz?” sorusunu birbirlerine sorduklarını ve bunun için 'zamanın geldiğini' söyledi.

Washington yönetiminin Ankara'daki temsilcisi Barrack, “İki ülke arasında Doğu Akdeniz konulu bir tür forum oluşturmanın etkili bir yol haritası olabileceğini düşünüyor musunuz?” sorusuna yanıt olarak ise şu cevabı verdi:

Kesinlikle. Yüzde 100. Öyle olmalı. Her şey iletişimle başlar. Ve iletişim, korkudan çok refahtan kaynaklanır. Öyleyse, iki ülkenin bir araya gelmesiyle neler yaratılabileceğini düşünün: Her iki ülke ve tüm insanlık için Doğu Akdeniz’de yeni bir yapı, birlik ve refah, çocuklar için daha iyi bir yaşam.

'ULUS DEVLETLER' ÖNÜMÜZDE ENGEL

Daha önce de Hazar Denizi'nden Akdeniz’e uzanan bir hattan bahsettiği hatırlatılan Barrack, Baharat Yolu ve İpek Yolu’nun Doğu ile Batıyı 'üç veya dört farklı rotada' birbirine bağladığını ve 'bu refah yolunda medeniyetlerin kaynaşmasının gerçekleştiğini' ifade etti.

Barrack, bunun tekrar olabileceğini, ancak "1919’dan beri ulus devletler tarafından engellendiklerini. Her ülkenin, her eyaletin farklı bir yönetim biçimi tarafından idare edilmesi fikrinin pek de işe yaramadığını" öne sürerek şöyle devam etti:

Yeni bir refah modeli oluşturmak için şunu düşünün: Hazar Denizi’nde, Akdeniz’e ulaşması siyasi nedenlerle engellenen büyük fosil yakıt kaynakları var. Akdeniz’in kapısı konumundaki Yunanistan ve Türkiye varken bu kaynaklar nasıl kapalı kalabilir? Bu siyasi engeli nasıl kaldıracaksınız? Siyasi müdahaleyi ancak refah yaratarak ortadan kaldırabilirsiniz. Umudumuz bu.

KIBRIS'I DA UNUTMADI...

Barrack, Kıbrıs meselesi ile ilgili olarak ise, “sağlıklı bir vücudun ortasında apse olamayacağını”, “vücudun her parçasının iyileşmesi gerektiğini” söyleyerek, “Kıbrıs bu konuda kilit bir rol oynuyor. Bu yüzden umudumuz, Kıbrıs’ın da bu sürece dahil olması” diye konuştu.

Kathimerini’deki değerlendirmeye göre Barrack’ın sözleri, sadece Ankara’daki büyükelçi ve Donald Trump’ın kişisel arkadaşı olması nedeniyle değil, aynı zamanda ABD başkanının Suriye özel temsilcisi olması nedeniyle de ekstra ağırlık taşıyor ve bu nedenle, daha geniş bir bölgesel perspektif anlamına geliyor.

YUNAN BASINI UMUTLU

Analize göre, Barack’ın açıklaması, Washington’un tüm ilgili aktörler için somut ticari faydalar sağlayacak işbirliğine dayalı bir bölgesel çerçeve inşa edilmesini 'kolaylaştırmaya' istekli olduğunu teyit ediyor.

Yunan medyası, daha olumlu bir ortam yaratma çabasının bir adımı olarak, Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılmasına işaret ediyor ve bu adımın muhtemelen 2026 sonbaharında atılabileceğine umuyor.