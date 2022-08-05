ABD Büyükelçisi'nden Kuzey Kore'ye 'diyalog' çağrısı: Tek yol diplomasi

05 Ağustos 2022 Cuma, 14:13

ABD'nin Seul Büyükelçisi Philip Goldberg, Güney Kore Birleşme Bakanı Kwon Young-se ile yaptığı görüşmede Kore Yarımadası'nın tamamen nükleer silahlardan arındırılması için diplomasinin kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Philip Goldberg, "Hedefimiz Kore Yarımadası'nı tamamen nükleersizleştirmektir. Şunu açıkça söylemeliyim ki Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (Kuzey Kore) hukuk dışı ve istikrarsızlaştıracak adımlarının bir sonucu olacaktır" diye konuştu.

Goldberg, Kuzey Kore'nin silah programını uluslararası barış ve güvenlik için tehdit olarak nitelendirerek ve Washington yönetiminin diyalogdan yana tutumunu sürdürdüğünü belirterek, "Kuzey Kore için geçerli yol diplomasidir. Kuzey Kore'yle diyalog konusundaki tutumumuzu sürdürüyoruz ve Kuzey Kore'nin ön koşulsuz olarak görüşme tekliflerimize olumlu yanıt vereceğini ümit etmeye devam ediyoruz" dedi.

Goldberg, ABD'nin Kuzey Kore'ye insani yardımları sürdüreceğini de belirtti.

Kwon Young-se ise açıklamasında Kuzey Kore'yle yaşanan askeri ve siyasi gerilime rağmen insani iş birliğini sürdürmek istediklerini dile getirdi.