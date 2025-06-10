ABD-Çin arasında ticaret görüşmeleri: İkinci tur nasıl geçti?

ABD ve Çin heyetleri, ihracat kontrolleri nedeniyle yeniden gerilen ilişkileri yumuşatmak amacıyla ikinci gün bir araya geldi.

Geçen ay Cenevre’de tam kapsamlı bir ticaret ambargosunun önüne geçmek için varılan ön anlaşmanın ardından taraflar, bu hafta çözüm odaklı müzakerelere ağırlık verdi.

Washington yönetimi, Pekin’i nadir toprak elementlerinin ihracatını engellemekle suçlamıştı. Çin'in bu alanlardaki ihracat kısıtlamaları, küresel tedarik zincirlerinde ciddi bir şok etkisi yaratmıştı.

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in nadir toprak mineralleri ve mıknatısların tedarikini hızlandırması halinde ABD'nin kısıtlamaların bir kısmını kaldırabileceğini belirtti.

“GÖRÜŞMELER YOĞUN GEÇİYOR”

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dün tüm gün boyunca görüşmeler sürdü, bugün de aynı şekilde devam edecek. Oldukça verimli geçiyor” dedi.

Lutnick, Cenevre’deki önceki tur görüşmelere katılmamıştı.

Görüşmelere ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ve Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng liderlik ediyor.

Pazartesi günü yaklaşık yedi saat süren toplantılar, Salı sabahı yeniden başladı.

GERGİNLİK DEVAM EDİYOR

Nisan ayında Trump’ın açıkladığı “Kurtuluş Günü” tarifeleri dünya ticaretini alt üst etmiş, limanlarda yoğunluk ve belirsizlik yaratmış, küresel şirketleri milyarlarca dolarlık zarara uğratmıştı.

Ancak Cenevre’deki kısmi uzlaşmanın ardından piyasalar bir nebze toparlanmıştı.

Buna karşın Çin’in ABD’ye ihracatı, Mayıs ayında %34,5 düşerek Covid-19 pandemisinden bu yana en sert gerilemeyi kaydetti. ABD’de ise tarifelerin enflasyon üzerindeki etkisi sınırlı kalsa da, iş dünyası ve hanehalkı güveninde belirgin bir düşüş yaşandı. Dolar üzerindeki baskı da devam ediyor.