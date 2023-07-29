ABD: Çin'e karşı bölgede müttefiklerimizin yanındayız

Yayınlanma: 29.07.2023 - 08:35

Güncelleme: 29.07.2023 - 08:35

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir dizi toplantıya katılmak üzere Avustralya'da bulunan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ile görüştü.

Austin, görüşme öncesi basına yaptığı açıklamada, "Doğu Çin Denizi'nden Güney Çin Denizi'ne ve Güneybatı Pasifik'e rahatsız edici Çin baskısının" olduğuna işaret ederek, kendilerini Çin'e karşı savunan ABD müttefiki ülkeleri desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Bakan Austin, her iki ülkenin de Çin'in uluslararası hukuk ve normlardan kopmasıyla ilgili endişelerini paylaştığını dile getirdi.

Blinken ve Austin, nükleer teknolojiyle çalışan bir denizaltı filosunu Avustralya donanmasına katmak için yapılacak ikili toplantılar için Brisbane kentinde bulunuyor.

Avustralya, Ekim 2021'de ABD ve İngiltere ile nükleer denizaltı teknolojisi alanında işbirliğini öngören AUKUS Anlaşması'nı imzalamıştı. Bu kapsamda Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide'deki tersanelerde en az 8 nükleer enerjiyle çalışan denizaltı inşa edilecek.