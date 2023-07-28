ABD'den İsrail açıklaması: Mescid-i Aksa'ya düzenlenen ziyaret endişe verici

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in beraberindeki Yahudi yerleşimcilerle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesiyle ilgili endişe duyduklarını söyledi.

AA
Yayınlanma: 28.07.2023 - 08:51
ABD'den İsrail açıklaması: Mescid-i Aksa'ya düzenlenen ziyaret endişe verici
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını cevapladı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in beraberindeki Yahudi yerleşimcilerle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesiyle ilgili Patel, "Bugünkü ziyaret bizi kesinlikle endişelendiriyor" ifadesini kullandı.

Patel, ABD'nin kutsal mekanların tarihi statükosuna verdiği desteği yineleyerek, statükoyu tehlikeye atan tek taraflı söylem ve eylemlerin kesinlikle kabul edilemeyeceği mesajını verdi.

Sözcü Yardımcısı, "Ürdün'ün Kudüs'teki Müslümanların kutsal mekanları kapsamındaki özel rolünün altını çiziyoruz" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci, bu sabah işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirmişti.

Ben-Gvir, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde, "Bu, İsrail halkı için geri gelmemiz ve egemenliğimizi göstermemiz gereken en önemli mekan" ifadesini kullanmıştı.


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