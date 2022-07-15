ABD Covid-19'a karşı 4. aşı olarak Novavax'a acil kullanım onayı verdi

15 Temmuz 2022 Cuma, 00:49

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) internet sayfasında yapılan açıklamada, Novavax aşısının faydalarının risklerinden daha ağır bastığını belirtilerek ABD'deki 18 yaşından büyükler için acil kullanımının onaylandığı belirtildi.

Novavax, 13 Temmuz itibarıyla verilen geçici onayla Pfizer-Biontech, Moderna ve Johnson & Johnson'dan sonra ABD'de Covid-19'a karşı kullanılabilecek 4'üncü aşı oldu.

Mevcut durumda daha önce Covid-19 aşısı yaptırmayanlarda 3 hafta arayla iki dozluk seri olarak uygulanabilecek aşının, daha önce Covid-19 aşılarını tam yaptıranlar için hatırlatma dozu olarak tercih edilemeyeceği bildirildi.

ABD'de Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre hala, nüfusun yüzde 21,5'i Covid-19'a karşı herhangi bir doz aşı yaptırmamış görünüyor.