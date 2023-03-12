ABD Covid-19'un kökenini açıklayacak

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 14:45

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 14:45

ABD Temsilciler Meclisi, COVID-19 salgınının kökenlerine ilişkin ABD istihbaratının gizliliğini kaldıran bir yasa tasarısını oybirliğiyle onaylayarak Başkan Joe Biden'a gönderdi.

Covid-19 salgınının, Wuhan Viroloji Enstitüsü'nden kaynaklanmış olabileceğine inanmak için nedenlerin bulunduğu belirtilen tasarıda, DNI'nın, Covid-19'un kökenine dair bilgileri kamuyla paylaşması çağrısı yapıldı. Tasarıda, Vuhan Enstitüsündeki araştırmacılara ilişkin bilgilerin de paylaşılması istendi.

ABD Enerji Bakanlığı'nın, Beyaz Saray'a ve önemli Kongre üyelerine sunduğu gizli istihbarat raporuna göre, Covid-19 salgınının Çin'deki bir laboratuvardan kazayla sızdığının düşünüldüğü belirtildi.

FBI Direktörü Christopher Wray 28 Şubat'ta yaptığı açıklamada, büronun "pandeminin kökeninin büyük olasılıkla Wuhan'daki potansiyel bir laboratuvar olayı olduğunu değerlendirdiğini" söyledi ve Çin yönetimini "ABD ve uluslararası toplumun diğer üyelerinin soruşturmasını engellemeye çalışmakla" suçladı.

Söz konusu tasarı, 2021'de de Senatoda kabul edilmiş ancak Temsilciler Meclisi'nde gündeme gelmemişti. Bu kez 2 Mart'ta Senato'da tekrar kabul edilen tasarı, Temsilciler Meclisi'nden de geçerek Başkan Joe Biden'ın masasına gitti.