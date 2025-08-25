ABD'de akıllara durgunluk veren olay... Sipariş verdiği yemekte insan parmağı çıktı!

ABD’de yaşanan şok edici olay, fast food zincirinde chili sosunda insan parmağı bulan bir kadının hikâyesiyle gündeme geldi. 2005 yılında Kaliforniya’daki popüler Wendy’s restoranını ziyaret eden Anna Ayala, yediği chili içerisinde bir insan parmağı bulduğunu iddia etti.

OLAYIN DETAYLARI



Anna, televizyon muhabirlerine yaptığı açıklamada, yemeğini yerken sert ve çıtır bir şey fark ettiğini söyledi. Parmağı tükürdüğünü ve diğer müşterilerin de olayı fark ettiğini anlattı. Ancak restoran yetkilileri, yemekleri hazırlayan hiçbir çalışanının yaralanmadığını veya parmak kaybı yaşamadığını açıkladı.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLADI



İddianın ardından polis ve adli tıp ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde parmağın Wendy’s’in chili tarifine uygun olarak pişirilmediği ve Anna’nın parmağı ısırmadığı ortaya çıktı. Parmağın, ölen bir teyze yerine Anna’nın kocası Jamie Placencia tarafından iş kazası geçiren bir iş arkadaşından satın alındığı belirlendi.

KURNANÇLI PLAN ORTAYA ÇIKTI



Jamie, parmağı 100 dolara satın alıp Anna’ya verdi. Anna da parmağı chili’ye ekleyerek restoranı dolandırmaya çalıştı. Çift, polis ve Wendy’s’in dikkatini çekmemek için parmağın sahibine sessiz kalması için 250 bin dolar teklif etti.

CEZALAR VERİLDİ



Polis soruşturmasının ardından Anna Ayala ve kocası dolandırıcılık ve sahte sigorta talebinde bulunmakla suçlandı. Mahkeme, Anna’ya 9 yıl, kocası Jamie’ye ise 12 yıl hapis cezası verdi.

Bu olay, “Chili Parmaklı Kadın” olarak hafızalara kazındı ve fast food sektöründe unutulmaz bir skandal olarak tarihe geçti.