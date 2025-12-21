ABD’de büyük elektrik kesintisi: 130 bin kişi karanlıkta kaldı

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki San Francisco kentinde, elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle yaklaşık 130 bin kişi cumartesi akşamı elektriksiz kaldı.

Kentin ana elektrik tedarikçisi Pacific Gas & Electric Company (PG&E), sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “San Francisco’da yaklaşık 130 bin müşteriyi etkileyen bir arıza nedeniyle acil müdahale ekipleri ve belediye yetkilileriyle birlikte çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

San Francisco Belediyesi, bazı trafik ışıklarının devre dışı kalması ve toplu taşıma ağında aksaklıklar yaşanması nedeniyle kent sakinlerine evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

Yetkililer, arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.